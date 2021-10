Compró una moneda de 1000 bitcoins por 5000 dólares y ahora es la más valiosa del planeta

En 2011, un hombre compró una moneda de oro de 28 gramos con una denominación de 1000 bitcoins (BTC) por 4905 dólares y, esa misma moneda ahora vale 48 millones de dólares según el valor del BTC en la actualidad.

“Se trata del mayor rendimiento de la inversión en un artículo numismático, la asombrosa cifra de 9786 veces el precio de compra en solo diez años. Puede que sea la mayor inversión del mundo en ese lapso de tiempo”, indicó Ian Russell, presidente de la casa de remates Great Collections.

Por su parte, el propietario de la moneda admitió que fue “una exageración hacer la compra” hace una década. “Recuerdo que intenté decidir si comprar esta pieza por 4905 dólares o si comprar dos lingotes de oro por unos 4000 dólares de ese momento, pero afortunadamente me decidí por el ‘Gold Cas’ [nombre por el que es conocida la moneda]”, dijo el dueño del singular elemento metálico.

La comunidad de criptodivisas se refiere a la moneda de 1000 BTC como “Gold Cas“ en referencia a la marca Casascius, empresa creada por Mike Caldwell para crear monedas físicas de diversos valores.

La particularidad de esta costosa pieza numismática es que solamente se fabricaron seis monedas Casascius de oro por un valor de 1000 BTC y cuatro de ellas todavía no fueron canjeadas, incluida la del cliente de Russell.

“Estaba buscando comprar oro y, en ese momento de 2011, alcanzó un máximo histórico y se informaba casi a diario en los periódicos, junto con historias sobre el bitcoin y las criptomonedas. Y el “Gold Cas” llamó mi atención porque tenía oro y bitcoin combinados”, recordó el propietario de la sorprendente pieza.

Y agregó: “Cuando compré la moneda por 4905 dólares, no tenía ni idea del potencial que tenía, si no habría comprado más de una. Después de la compra, me olvidé de ella y la dejé en un cajón del escritorio. Hasta que a finales de 2013, vi un titular sobre el valor del BTC en 1000 dólares, y me di cuenta de que la moneda que había comprado de repente valía un millón. Eso me impulsó a averiguar de qué se trataba el BTC, y desde entonces lo sigo bien de cerca. Desde que el valor de la moneda aumentó hasta el millón de dólares, hubo otros hitos que recuerdo, como cuando alcanzó la marca de los 10 millones de dólares y luego de nuevo a los 25 millones”.

Según Russell, el valor del “Gold Cas” eclipsa a otras monedas raras y clásicas, como la doble águila de oro de Saint-Gaudens de 1933 subastada recientemente por Sotheby’s por 18.872.250 dólares y que es propiedad de otro cliente suyo, o el dólar de plata con busto drapeado del Sultán de Mascate de 1804 que fue adquirido recientemente en una subasta por 7.680.000 dólares.

Además, Russell aseguró el actual propietario de la moneda de oro de 1000 BTC no es el presunto fundador de la moneda digital, que se identificó años atrás bajo el pseudónimo Satoshi Nakamoto. Se había insinuado que el creador de la criptomoneda poseía objetos icónicos de BTC como el “Gold Cas”.

En la actualidad, la moneda de oro de 1000 BTC está depositada en la caja de seguridad de un banco y no está a la venta porque el propietario es optimista sobre las perspectivas a largo plazo del bitcoin. Sin embargo, Russell anunció que Great Collections ofrecerá una moneda de 25 BTC bañada en oro en una subasta que finalizará el próximo 14 de noviembre. “La puja comenzará en un dólar, aunque preveo que esta moneda de 25 BTC se venderá por más de un millón de dólares”, predijo.