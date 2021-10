Los videos de Gianinna Maradona para recordar a Diego, tras la denuncia de Mavys Álvarez

Gianinna Maradona reveló en las redes sociales una frase de su hijo, Benjamín Agüero, en medio del escándalo desatado por la denuncia de Mavys Álvarez sobre Diego Maradona. Tras los dichos de la mujer cubana, que mantuvo una relación con el futbolista a sus 16 años, la hija menor de Claudia Villafañe publicó dos viejos videos de su padre. En uno de ellos, sumó las palabras del nieto del Diez.

A través de una entrevista brindada a finales de septiembre a la señal América Tevé de Miami, Mavys Álvarez denunció el infierno que vivió junto a Diego Maradona desde los 16 años. Con lujo de detalles, la mujer acusó al excampeón del mundo, fallecido el 25 de noviembre de 2020, de haberla sometido a situaciones de violencia, de iniciarla en las drogas y de todo tipo de calvarios tanto en La Habana como en Madrid y Buenos Aires.

Mavys Álvarez y Diego Maradona, junto a Fidel Castro

Luego de que la denuncia de Álvarez tuviera una enorme repercusión en la Argentina y en el resto del mundo y de que un estudio de abogados tomara la representación de la mujer cubana que hoy tiene 37 años, distintas voces dieron su versión de los hechos. La primera en expresarse fue Claudia Villafañe quien, además de revelar que debió contarle a su nieto cosas que no habría querido, aseguró en Intrusos (América TV) que iría por la vía legal contra el periodista que hizo la entrevista, Mario Pentón.

Como su madre, Dalma Maradona también no dudó en expresarse ante el tenor de los dichos de Álvarez. Desde su cuenta de Instagram, expresó un filoso comentario: “Cada uno imagina el Maradona que se merece”.

Dos videos

Al igual que su hermana, Gianinna Maradona también recurrió a las redes para manifestarse en torno al efecto que generaron los dichos de Álvarez. A diferencia de Dalma, la menor de las hijas de Villafañe optó por compartir dos antiguos videos del exjugador publicados por una cuenta en homenaje a Maradona. Y en uno de los cuales el astro del fútbol mundial se deshace en elogios por su nieto Benjamín.

Giannina y Diego Maradona junto a Benjamín Agüero todavía bebé Instagram @GiaMaradona

En el primero de los videos publicados por Gianinna, Maradona hablaba de un particular detalle que tenían unos aros que usaba en la oreja izquierda, del lado del corazón y su pierna más habilidosa. “El aro me encanta usarlo. Este es el primer diente de Dalma y este es el primer diente de Gianinna”, aseguraba el ex DT de Gimnasia a cámara.

Gianinna Maradona reveló qué le dijo Benjamín Agüero sobre Mavys Álvarez

Y el segundo de los videos compartido a través de las stories de Instagram, Giannina mostró un fragmento en el que Maradona se refería al vínculo con su nieto Benjamín Agüero: “Me han pasado muchísimas cosas feas, lindas, malas, buenas. Pero, obviamente, lo mejor en estos 51 años es mi nieto”, aseguraba el Diez en 2011.

Sobre esta última story, Dalma sumó la supuesta frase que su hijo le habría dicho acerca de lo que siente sobre su abuelo en medio del escándalo mediático. ‘Nada me va a cambiar lo que yo siento por el babu [abuelo]. Nadie me va a explicar quién es él’”, citó Gianinna a su hijo.