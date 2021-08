Invirtió los ahorros de su vida en bitcoin y lo perdió todo: “Metí la pata por completo”

Aunque el bitcoin es la criptomoneda más popular, en sus 12 años de existencia sufrió importantes alzas y depreciaciones que la hacen un instrumento de inversión altamente volátil. Al invertir sumas importantes de dinero, algunos individuos se volvieron millonarios mientras que otros sufrieron pérdidas significativas. Esto último le ocurrió a un hombre que perdió los ahorros de toda su vida al apostar por esta moneda virtual.

En una publicación de Reddit que se difundió a través de las redes sociales, un usuario explicó la particular situación que vivió y advirtió a otros sujetos sobre los peligros de invertir en la criptomoneda.

“Metí la pata por completo, los ahorros de mi vida se han ido para siempre, he aprendido una dura lección devastadora”, escribió. Y explicó que tanto él como su mujer habían conseguido adquirir 1,7 bitcoins que en el mercado actual alcanza un valor de 80.000 dólares.

Invirtió los ahorros de su vida y los de su pareja en el bitcoin, pero el negocio no le salió según lo planeado y perdió todo el dinero

Para juntar ese patrimonio, la pareja se esforzó, a lo largo de 10 años, por ahorrar el máximo dinero posible que obtuvieron de los diversos trabajos esporádicos. “Empecé a hacer operaciones de futuro y conseguí convertir los 1,7 bitcoins en 2,1 en una clásica suerte de principiante”, explicó el hombre.

Sin embargo, el sueño de la pareja de convertirse en millonarios se desmoronó cuando él puso todo el dinero en un tipo de comercio llamado “apalancamiento de futuros”, que es cuando se apuesta a que el valor del bitcoin seguirá subiendo.

“Por supuesto que no funcionó, porque el bitcoin pasó de rozar los 50.000 dólares a bajar a 47.000 y los ahorros de toda nuestra vida se esfumaron”, detalló.

Además, el hombre agregó que aún no le contó a su mujer que perdieron todo el dinero ahorrado. “Todavía no dije nada a mi pareja. Ella no lo sabe y esto me está matando por dentro. No sé qué decirle, simplemente estoy destrozado. Apenas puedo mirarme en el espejo”, indicó.

Y a continuación, compartió distintas capturas de pantalla de las operaciones para mostrar cómo se iban liquidando los ahorros de toda su vida a medida que el valor del bitcoin caía en picada.

Para terminar de contar su trágica historia, el hombre suplicó a otros usuarios que tuvieran cuidado en el momento de apostar por la criptomoneda. “Por favor, sigan mi consejo: no comercien, no caigan en estas trampas del marketing como lo hice yo”, dijo.

Y aunque su testimonio es traumático, el hombre tiene el consuelo de saber que no es la única persona que pasó un mal momento por invertir en el mundo de las criptomonedas.

¿Qué es el bitcoin?

El bitcoin es la criptomoneda más importante de la actualidad y cada vez más aceptada en todo el mundo. Aunque se puede usar para comprar productos y servicios, es empleado muchas veces como herramienta de ahorro.

La mayoría de las criptomonedas no son controladas por ningún gobierno ni banco central. Si bien todas las transacciones quedan registradas, nadie sabe a quién pertenece el número de una cuenta de la moneda virtual, una ventaja explotada en algunas ocasiones por hackers y otros criminales.

Cada bitcoin es como un archivo que se almacena en una “billetera digital”, ya sea en el teléfono celular, en una computadora o en una tablet. Las personas y empresas pueden realizar transferencias de bitcoins o una fracción de ellos. Cada una de estas transacciones quedan registradas en una lista pública llamada blockchain.

El bitcoin es la criptomoneda más importante de la historia y en su existencia sufrió importantes alzas y depreciaciones que la hacen un instrumento de inversión no apto para personas sensibles al estrés. (AP Foto/Rick Bowmer, Archivo)

Puede operarse en numerosas plataformas. Una de las más grandes es Coinbase, que a su vez se está preparando para salir a bolsa y convertirse en el primer gran jugador del rubro en cotizar en Wall Street.

Existen tres maneras principales para obtener un bitcoin: se pueden comprar usando dinero; se pueden conseguir a través de la venta de bienes y servicios y se pueden “minar” (como se dice en la jerga del mercado de criptomonedas) en una computadora.

Para minar o crear nuevos bitcoins se necesitan computadoras de alta potencia que, a través de la resolución de cálculos computacionales complejos, reciben como recompensa un bitcoin.

Estos “mineros digitales” reciben un nuevo problema matemático cada 10 minutos y quien lo resuelve primero recibe esta criptomoneda. Para que el ganador obtenga el bitcoin, el resto de los miembros de la red debe corroborar que la respuesta es correcta. Todo el proceso queda registrado en ese “gran libro contable” que es la blockchain.

Debido a que el minado de bitcoins es extremadamente difícil, un usuario puede empezar a minar hoy y completar el procedimiento en varios años. Además, en el transcurso, el consumo de electricidad puede generar importantes costos ya que se necesita una gran cantidad de energía para hacer funcionar los sistemas de enfriamiento de las potentes computadoras.

LA NACION