11 de noviembre de 2019 • 15:25

La usuaria de Twitter @Vicky_astesano aprovechó las ofertas del Cyber Monday para comprarse un ventilador, pero fue engañada. Al no poder creer lo que le había pasado, decidió compartir su historia que se hizo viral en pocas horas.

"Me compre un ventilador en Mercado Libre por el Cyber Monday, vi la primer foto y dije WOW ALTO VENTILADOR... hoy me llego y lo acabo de armar... me río para no llorar", comenzó el hilo Vicky.

Junto al tuit compartió dos imágenes: una de la publicación original y otra del ventilador que armó en su casa que era muy pequeño, apenas le llegaba a la cintura.

Los comentarios de la gente no se hicieron esperar, superando la cantidad de 1300, con 82 mil likes y 7 mil compartidos.

Llegó a tal nivel de viralización que le dijeron que se podía ganar una TV.

"GENTE ME DIJERON QUE SI PONGO LA MARCA PUEDO GANARME UN TELE, espero colaboren con la causa... "SUZICA" has marcado un antes y un después en mi vida", escribió la chica.

Muchos usuarios compartieron su foto con el mismo producto ya que no fue la única en cometer el grave error de no leer la letra chica.