El calendario lunar de marzo 2026 en la Argentina

Muchos toman en cuenta el calendario lunar para determinar cuándo el satélite natural pasará por cada una de sus fases cada mes, como es el caso de marzo 2026. Hay especial interés en conocer la fecha de la Luna llena, el momento en que se puede ver la totalidad del astro en el cielo.

Cabe destacar que las fechas en que se dan las fases lunares pueden diferir respecto al almanaque, ya que se trata de ciclos de 28 días que cambian mes a mes. En ese período, la Luna se puede ver en el cielo en su fase nueva, creciente, llena y menguante.

Muchas personas toman en cuenta el calendario lunar para ver la Luna llena iStock

Los aficionados de la astronomía y también de lo esotérico tienen en cuenta los cambios que experimenta el satélite natural cada mes para realizar determinadas actividades. Muchos consideran que sus movimientos pueden impactar en la vida cotidiana y hasta en el ánimo de las personas. Un claro ejemplo es el efecto que puede tener en el corte de pelo, puesto que se cree que puede influenciar en su resultado. A su vez, hay muchos mitos que rodean este fenómeno.

El calendario lunar de marzo 2026

Según detalla el sitio Time and Date, estos son los días en que la Luna pasará por sus distintas fases en marzo 2026:

Martes 3 de marzo: Luna llena

Miércoles 11 de marzo: cuarto menguante

Miércoles 18 de marzo: Luna nueva

Miércoles 25 de marzo: cuarto creciente

Por lo tanto, en los primeros días del tercer mes del año se podrá visualizar el satélite natural en su totalidad, mientras que el novilunio ocurrirá a fines de marzo.

La Luna llena de marzo es conocida como la “Luna de gusano”. Este viene de los pueblos originarios de Norteamérica, quienes seguían el paso del tiempo por las fases del satélite natural. Se la llama de esa forma porque hace referencia a la aparición en la superficie de las primeras lombrices de la temporada después del deshielo.

En marzo hay un eclipse lunar total Imagen Freepik

En tanto, el plenilunio coincide con un evento astronómico que se puede ver en la Argentina. Se trata de un eclipse lunar total, que se da cuando la Tierra se posiciona completamente entre el Sol y la Luna, por lo que cubre todo el disco lunar con su sombra umbral (la parte más oscura). Durante este evento, la Luna adquiere un tono rojizo o cobrizo, conocido como “Luna de sangre”. Este se puede ver a simple vista y no es necesario usar ninguna protección especial.

Todas las fases de la Luna, una por una

Las fases de la Luna son las diversas formas en que la cara de este astro que se puede ver desde la Tierra es iluminada por el Sol. Cada mes, este satélite natural gira alrededor de nuestro planeta en aproximadamente 28 días, y con ese movimiento se puede ver en su totalidad o de modo parcial según la sombra que pueda causar sobre ella.

Las fases de la Luna (Unsplash)

Hay cuatro fases de la Luna predominantes para tener en cuenta:

Luna llena : denominada también como plenilunio, es el momento en que se puede ver el satélite en su totalidad iluminado en el cielo.

: denominada también como plenilunio, es el momento en que se puede ver el satélite en su totalidad iluminado en el cielo. Cuarto menguante : se observa el 50 por ciento de su superficie que está iluminada por el Sol. Se ve la mitad izquierda de la Luna porque se va disminuyendo su iluminación.

: se observa el 50 por ciento de su superficie que está iluminada por el Sol. Se ve la mitad izquierda de la Luna porque se va disminuyendo su iluminación. Luna nueva : también conocida como novilunio o luna negra, en esta fase casi no se puede ver la Luna iluminada. A partir de este momento, su iluminación es cada vez mayor con el pasar de los días.

: también conocida como novilunio o luna negra, en esta fase casi no se puede ver la Luna iluminada. A partir de este momento, su iluminación es cada vez mayor con el pasar de los días. Cuarto creciente : se puede visualizar el 50 por ciento de su cara visible. A diferencia del cuarto creciente, esta fase muestra iluminada la mitad derecha.

Según detalla el Servicio de Hidrografía Naval, estas fases corresponden a los instantes precisos en que las direcciones Tierra-Luna y Tierra-Sol forman un ángulo de 0°, 90°, 180° y 270° respectivamente. Por esto, estas fases no tienen una duración de un cierto número de días como se cree erróneamente; por el contrario, ocurren en un instante de tiempo dado en esta página.