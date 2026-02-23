“Me tiró un like”. La historia de amor del jugador de hockey argentino con el primer ministro de los Países Bajos

Tras la asunción del primer ministro Rob Jetten, el jugador de hockey Nicolás Keenan se transformó en el “primer caballero” de los Países Bajos

Nicolás Keenan se acaba de convertir en lo que en Europa llaman “el primer caballero” de Holanda, tras la asunción del primer ministro Rob Jetten, con quien planea casarse este año.

A la vez, se transformó en el segundo argentino que llega, a través del matrimonio, a lo más alto del poder neerlandés: Máxima, que se casó en febrero de 2002 con el rey Guillermo Alejandro, y asumió como reina consorte de los Países Bajos en abril de 2013, lo precede.

La ceremonia de juramento se realizó en el Palacio Huis ten Bosch de La Haya, ante el rey. Solos, Rob Jetten y Guillermo Alejandro. Por eso no coincidieron ambos argentinos, todavía, en el ámbito.

Rob Jetten y Nicolás Keenan (Foto: Instagram @nicokeenan)

A su vez, de Jetten escriben que se trata del primer ministro más joven del país, y también del primero abiertamente gay. Aunque él no lo escondía, a Keenan le costó un poco más. Como cuenta el semanario de mayor circulación en los Países Bajos, Elsevier Weekblad (EW): “A diferencia de Rob Jetten, quien habló abiertamente de su homosexualidad en su adolescencia, el compañero argentino de Jetten, Nicolás Keenan, mantuvo su orientación sexual oculta durante gran parte de su vida”.

Nicolás Keenan y Rob Jetten (Foto: Instagram @nicokeenan)

Keenan nació en 1997, en el seno de una reconocida familia del hockey argentino, pero se crio sobre todo en Italia y España. Fue delantero en Los Leones, la selección que compitió en los Juegos Panamericanos de Lima, en 2019, y en los Panamericanos de Santiago, en 2023. También en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y de París 2024. Actualmente juega para el club holandés HC Klein Zwitserland, en la Hoofdklasse (liga profesional) de Holanda.

La relación entre ambos se volvió pública en 2023, y en noviembre de 2024 anunciaron su compromiso en redes sociales, con una foto tomada en París durante aquellos Juegos Olímpicos.

Ese mismo año, el jugador contó su historia de amor con Jette en una entrevista: “Nos cruzábamos por el supermercado y fue un poquito de amor moderno. Me tiró un ‘like’, le devolví un ‘like’, reacción, reacción... ‘.

Eso sí, no fue un camino de rosas. Costó un poco hasta que el deportista quiso hacerlo público”.

El rey Guillermo Alejandro recibe al primer ministro Rob Jetten para la jura (Photo by Koen van Weel / ANP / AFP) / Netherlands OUT KOEN VAN WEEL� - ANP�

El rey Guillermo Alejandro y el primer ministro Rob Jetten tras la firma de los Decretos Reales en el Palacio Bosch (Foto de Koen van Weel / ANP / AFP) / Netherlands OUT KOEN VAN WEEL� - ANP�

En esa ocasión, Nicolás también se comparó con el protagonista de la serie canadiense Hated Rivalry, que narra, justamente, un romance deportivo en el mismo ámbito en donde se mueve él. Con ese paralelismo hizo énfasis en cómo vivió el inicio de la relación con el actual primer ministro: “Era un jugador profesional de hockey que ocultaba su orientación y vivía su historia de amor dentro de una habitación o dentro del departamento”.

A su vez, agregaba que no dejaba que Jetten asistiera a los partidos que disputaba. Incluso hacía que no se conocían si lo encontraba en un lugar con gente: “Yo también era un jugador profesional de hockey que no había hecho pública su orientación. Para mí fue muy difícil. Sentí mucha vergüenza al ver la serie y darme cuenta de que pude haber puesto a alguien en esa situación. Por eso no me siento orgulloso”.

Nicolás Keenan y Rob Jetter (Foto: @nicokeenan)

Pese a las primeras dificultades, la pareja anunció abiertamente su relación en 2022, lo que implicó la “salida del armario” del jugador. Más tarde, en noviembre de 2024, comunicaron su compromiso. Lo hicieron a través de una foto en redes sociales en la que mostraban sus anillos y la frase: “Pronto seremos Mr. y Mr.”. La boda está prevista para este año.

A esto se suma el mensaje del propio Jetten el 30 de octubre de 2025, cuando ganó las elecciones en su país, palabras dedicadas a su pareja: “Querido Nico, gracias por tu apoyo incondicional. Sin vos no podría hacerlo”. A lo que Nicolás respondió también de manera pública: “Te amo, Sr. Jetten”.

A partir de entonces, todos alentaron a Keenan a expresarse. Así lo contó en otra entrevista al medio neerlandés Trouw: “Desde esa foto, Rob y mis amigos me animaron a hablar de eso, pero tuve que pensarlo un poco más. ¿Sabés qué? Todos dicen que soy un modelo a seguir. ¡Un modelo a seguir! Y ni siquiera siento que esté haciendo nada especial. Simplemente vivo mi vida como creo que quiero vivirla”.

Y agregó sobre la repercusión que tuvo la foto: “Recibí una cantidad increíble de mensajes. Hubo algunos llenos de odio, por supuesto, a los que intenté restarles importancia, pero la gran mayoría fueron positivos. La gente me decía lo contentos que estaban de que por fin hubiera un jugador de hockey abiertamente bisexual jugando en la Premier League”.

Nicolás Keenan habló sobre el hockey y su orientación sexual con la revista Trouw

Pero también hizo mención al ambiente del deporte, incluso a ser argentino. Dijo en la misma entrevista: “Antes de que el público supiera de mi sexualidad, coreaban ‘cáncer argentino’. Ahora dicen ‘cáncer gay’. Lo mismo, pero diferente. [...] Dicen cosas como ‘puto argentino’, ‘puto homo’, ‘no seas cobarde’. Me da pena la gente que me grita esas cosas, porque quien grita ‘cáncer argentino’ después viaja a Buenos Aires y le encanta estar ahí. Es su forma de menospreciarte, de hacerte sentir mal, pero no voy a dejar que me menosprecien. Aunque a veces, cuando los jugadores de la selección holandesa me lo dicen durante un partido, pienso: vamos, somos adultos, tenemos que dar ejemplo”.

Pese a que ya se refieren a él como el “primer caballero” de los Países Bajos, la realidad es que esa figura no existe como tal en el país, al tratarse de una monarquismo, liderada por Guillermo Alejandro y Máxima. “Pero sí lo será de facto en determinados actos institucionales a los que el Primer Ministro tenga que acudir en pareja”, sostiene.

Nicolás Keenan en un banquete estatal, 2024 (Foto: @nicokeenan)

Por esto mismo, Nicolás no ocupará un rol particular, como sí sucede, por ejemplo en Alemania o Francia. La instructora de etiqueta y exdiplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores de Países Bajos Tess Wouda Kuipers le dijo a EW: “Antes era más común que las parejas lo acompañaran [al primer ministro] en visitas de trabajo, pero hoy en día se evalúa con más frecuencia si es funcional. Si no hay un programa para la pareja, esa persona no tiene nada que hacer. En el caso de Keenan, no sabemos qué va a hacer. Tiene una carrera exitosa en hockey, así que es muy posible que como ‘hombre de’ no se deje ver mucho”.

Nicolás Keenan y Rob Jetten (Foto: @nicokeenan)

Ocupe el rol que ocupe, lo cierto es que la relación entre Jetten y Keenan marca un antes y un después tanto en la política de aquel país como en el deporte argentino, que, destacan algunos medios europeos, es un ambiente en el que no es habitual que los atletas profesionales hablen abiertamente sobre su sexualidad.

Además, como se contó, representa la segunda historia de amor entre un argentino y un personaje público de Países Bajos, siendo el caso más emblemático el de Máxima Zorreigueta, la reina consorte.