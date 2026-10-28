Comunidad, networking y propósito: así fue el Encuentro Anual de Graduados de la Universidad Austral

El jueves 22 de octubre, Cruza Polo (Palermo) fue el escenario del 9º Encuentro Anual de Graduados de la Universidad Austral, una cita que ya es tradición y que convocó a profesionales de diversas carreras y generaciones para reencontrarse, recordar anécdotas y fortalecer los vínculos nacidos en las aulas. En esta edición, más de 650 graduados formalizaron su inscripción realizando un aporte voluntario al Fondo de Becas por necesidad económica, renovando el compromiso de la comunidad educativa con el acceso a una formación de excelencia.

De a poco, el espacio fue llenándose de gente y la emoción de volver a verse se hizo sentir en cada espacio. Entre abrazos genuinos y sonrisas cómplices, la atmósfera se transformó en un cálido reencuentro entre pares. Convivieron allí tanto quienes dieron sus primeros pasos profesionales recientemente, como graduados con una sólida trayectoria, profesores y la comunidad general educativa de la Universidad Austral. La confluencia de egresados de diversas facultades y disciplinas funcionó como un motor natural de sinergia: muchos asistentes aprovecharon la velada no solo para ponerse al día en lo personal, sino para articular ideas, intercambiar proyectos personales y comenzar a congeniar en futuros proyectos profesionales interdisciplinarios.

La Universidad Austral celebró su noveno Encuentro Anual de Graduados en Cruza Polo (Palermo) Tomas Morrison

Con la conducción de dos graduados de la Universidad, y los momentos musicales a cargo de Josefina Armendáriz y la banda Blend —todos talentos formados en la casa—, el Encuentro Anual convocó a profesionales de todas las carreras y generaciones en una jornada pensada por y para su propia comunidad.

Uno de los momentos centrales de la noche estuvo a cargo del rector de la Universidad Austral, Julián Rodríguez, quien agradeció a los presentes y remarcó la importancia de mantener vivo el vínculo con el alma mater. En su mensaje, Rodríguez destacó el valor de ser parte activa y comprometida de una red universitaria que, fiel a su cita anual, volvió a encontrarse fuera de las aulas para seguir transformando la realidad desde cada ámbito profesional y personal.

Julián Rodríguez, rector de la Universidad Austral, destacó el valor de ser parte activa de la red universitaria Tomas Morrison

En esa misma línea de reciprocidad y pertenencia, María Manson, Directora de Graduados y Desarrollo Profesional de la Universidad Austral, explicó en diálogo con La Nación el alcance que tiene esta articulación: “Desde la Universidad organizamos a lo largo del año muchísimos eventos sociales y también proyectos de investigación, emprendedurismo, docencia y sostenibilidad donde los graduados participan activamente. Los invitamos a ser parte de este ecosistema Austral y a colaborar con un proyecto institucional a través del cual ellos mismos generan un impacto real en la sociedad”.

Una jornada especial pensada para reconectar, compartir proyectos y celebrar entre colegas, docentes y la comunidad educativa en general Tomas Morrison

Un compromiso solidario con impacto a futuro

Lejos de tratarse únicamente de un balance nostálgico, el encuentro tuvo una mirada orientada hacia adelante y con un propósito concreto: “el tiempo no borra lo que fuimos, nos transforma y nos vuelve a conectar”. Mediante su participación, la comunidad reforzó su apoyo al Fondo de Becas de la Universidad Austral, una iniciativa sostenida gracias al compromiso colectivo de empresas, instituciones, donantes particulares y, muy especialmente, de aquellos graduados que eligen retribuir parte de las oportunidades recibidas durante su formación. Cada contribución representa una vía directa para que jóvenes con dificultades económicas puedan acceder a una educación universitaria de excelencia, y proyectar su desarrollo futuro con oportunidades reales y concretas.

El Encuentro Anual de Graduados convocó a profesionales de todas las carreras y generaciones en un encuentro interdisciplinario Tomas Morrison

Mirada al futuro: la era de la inteligencia artificial

Como antesala al evento, el encuentro abrió un espacio para el debate profesional con el conversatorio “El trabajo en la era de la inteligencia artificial” brindado por Ezequiel Lamónica, profesor de Inteligencia Artificial del IAE Business School y de la Universidad Austral, quien abordó los desafíos, transformaciones y oportunidades emergentes que la tecnología plantea en el mercado laboral contemporáneo.

Ezequiel Lamónica, profesor de Inteligencia Artificial de la Austral abrió el encuentro con el conversatorio “El trabajo en la era de la inteligencia artificial” Tomas Morrison

Una red activa que sigue en constante expansión

La iniciativa refleja los valores que caracterizan al ecosistema Austral —integrado por sus facultades, el IAE Business School, el Parque Austral, el campo de deportes y el Hospital Universitario Austral—, consolidando una red activa que busca transformar realidades a través de la educación de los talentos del futuro.

Desde la Dirección de Graduados y Desarrollo Profesional remarcaron el valor de cada contribución solidaria destinada a abrir puertas a las próximas generaciones de estudiantes. Tras el éxito de esta novena edición, la institución ya proyecta su próximo gran encuentro: en 2027, el Encuentro Anual celebrará sus 10 años con una edición especial en el Campus Pilar.

Celebrar lo construido, compartir saberes y seguir generando oportunidades en conjunto fueron los ejes de una noche que ratificó que la pertenencia a la Austral sigue viva y en constante expansión, más allá de las aulas.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.