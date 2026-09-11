Con Club LA NACION tenés tu nación de beneficios en cada salida

Una clase de spinning antes de entrar a la oficina, una función de cine el viernes a la noche, medialunas recién horneadas para el desayuno del domingo. La agenda de la semana se arma con planes chicos que, sumados, terminan haciendo a un gran disfrute y definiendo cómo vive cada uno. Club LA NACION tiene un beneficio pensado para todos esos momentos.

Para los que no se pierden un plan

Facu sale de la oficina un lunes sin nada resuelto para la semana, pero cuenta con Club para ayudarlo a despachar pendientes.

Primero pasó por Nutrican y resolvió el alimento de su perro Chicho con un 5% de descuento que aplica todos los días. Después se acercó a Megatlón para inscribirse y comenzar el gimnasio, donde la membresía Black, Platino o Classic tiene 15% de descuento todos los días.

Ya en casa, sacó el celular y le escribió a su grupo de amigos para el viernes, dudando entre una película o la obra que quiere ver hace rato, y en cualquiera de los dos casos consideró el beneficio de Club: 2x1 en entradas en salas seleccionadas en Cinemark y descuentos en la categoría Teatros de Club.

Antes de cerrar el día, todavía le quedaba resolver el regalo de cumpleaños para su hermano, y lo solucionó con un click con el 15% de BigBox para socios BLACK (y 10% para Premium), disponible todos los días.

Para los que arman el plan en familia

Sofi arranca el sábado antes de que su hijo se despierte, para pasar por Pandanés y volver con panes recién horneados para el desayuno, aprovechando el 20% que rige todos los días.

A media mañana surge la pregunta de siempre: ¿quedarse en casa o salir? De la mano de Club, siempre gana la segunda opción. El almuerzo se resuelve en Möoi con un 15% todos los días, y el postre lo elige su hijo, previsible en su pedido de un cucurucho en Freddo, con el 2x1 vigente de lunes a viernes (o el kilo para llevar los miércoles, con el 35% off, o el 20% todos los días).

Si todavía queda tarde libre, el plan se estira hasta el Parque de la Costa, donde el Pasaporte FULL tiene 2x1 los sábados y el Pasaporte Anual un 20% todos los días, ambos en boletería.

Encontrar el plan que va con cada semana es tan simple como entrar a la app o al sitio de Club LA NACION y explorar las categorías disponibles.

Descubrí los beneficios de tu nación en Club LA NACION .

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