Con la presencia de Moria Casán y Sofía Gala, Skinko celebró su primer año

A un año de su nacimiento, Skinko, la marca especializada en cosmética coreana, inauguró su séptimo local en Argentina, ubicado en el Abasto Shopping. Para festejar este hito, la firma apostó a una experiencia disruptiva que reunió en un mismo espacio todos los códigos que definen su identidad. El resultado fue una fusión perfecta de estética metalizada, música, energía rave, tecnología de vanguardia, entretenimiento y lo mejor del ecosistema de belleza asiático.

Madre e hija compartieron su experiencia con el K-beauty.

Con más de cien invitados, el evento contó con la presencia de figuras como Moria Casán y Sofía Gala, fieles usuarias de la marca, que aprovecharon la ocasión para compartir su experiencia con el K-beauty. Hoy en día, la compañía agrupa más de 70 firmas coreanas enfocadas en el cuidado facial, corporal y capilar, además de maquillaje, suplementos y tecnología de punta. Entre las opciones del catálogo se destacan Celimax y VT Cosmetics —las preferidas de Sofía y Moria, respectivamente—, acompañadas por Medicube, SKIN1004, Dr. Althea, Foodology y Unleashia, entre otras.

"Este crecimiento representa mucho más que una expansión comercial: es el resultado de un año de trabajo, aprendizaje y conexión con una comunidad que cada vez se interesa más por el skincare coreano", reconocen desde la compañía.

Skinko, el primer importador de skincare coreano en el país, tiene un objetivo claro: democratizar el cuidado de la piel ofreciendo productos de alta calidad a un público cada vez más amplio. Su propuesta, llegó al mercado local con una oferta competitiva frente a marcas que ya cuentan con una larga trayectoria en la categoría.

Nuevo local en el Abasto Shopping

El nuevo local, además de ser un punto de venta en uno de los centros comerciales más importantes del país, funciona también como una experiencia de asesoramiento y diagnóstico personalizado. El espacio cuenta con asesoras en cuidado de la piel, preparadas para acompañar a cada cliente en la elección de una rutina adecuada según sus necesidades.

El nuevo local también funciona como una experiencia de asesoramiento y diagnóstico personalizado.

Además, el local incorpora herramientas tecnológicas como el Skin Analyzer, que permite analizar el estado general de la piel y brindar un diagnóstico más preciso, y el Scalp Analyzer, que evalúa el estado del cuero cabelludo para recomendar productos específicos según cada caso. De esta forma, Skinko renueva la experiencia de compra en el rubro del cuidado personal, transformándola en un proceso más cercano, a medida y altamente preciso.

Para conocer las últimas novedades, beneficios y próximos lanzamientos, se puede visitar el perfil de la marca en Instagram: @skinko.ar.

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