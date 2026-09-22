Qué es lo que cuelga de la panza de los gatos

Es habitual asociar la piel colgante en el abdomen de los gatos con un problema de sobrepeso. No obstante, el veterinario y divulgador Pancho Cavero aclaró que no se trata de acumulación de grasa, sino de un elemento propio de la anatomía felina que desempeña diversas funciones clave en su organismo.

Cavero, un referente en el cuidado de mascotas con más de 538 mil seguidores en Instagram, precisó que esta franja de piel recibe el nombre de “bolsa primordial” y constituye un rasgo heredado directamente de los ancestros silvestres de la especie.

Los gatos arrastran consigo signos milenarios de evolución. Pexels / Inge Wallumrød

Según detalló el especialista en una de sus publicaciones, se trata de una característica habitual en felinos adultos —especialmente en ciertas razas— que los tutores suelen confundir erróneamente con exceso de peso o flacidez post-dietaria, cuando en realidad es un atributo biológico totalmente normal.

“Es una herencia de sus ancestros salvajes y cumple funciones que, aunque hoy no parezcan tan necesarias, siguen siendo útiles: protege sus órganos, le da más flexibilidad al moverse y puede guardar una pequeña reserva de grasa si hace falta”, agregó.

Cavero sostuvo que no hay que preocuparse si esa piel se mueve mientras el animal camina o salta, ya que se trata de un comportamiento normal de esos tejidos. En ese sentido, advirtió a los dueños de estas mascotas que estén atentos a si cambia de forma, si se inflama, si le duele o si el animal se lame mucho en esa zona porque ahí podría tener algún problema de salud.

Los dueños de los gatos habrán notado la llamada "bolsa primordial"

“La bolsa primordial no debe estar inflamada ni causarle molestias. Si notas que crece de golpe, se endurece o tu gato se lame mucho esa zona, ahí sí es momento de llevarlo al veterinario. Pero si está blandita, tu gato se ve saludable, activo y con buen peso… todo bien, es parte de su cuerpo y no hay que alarmarse", explicó el profesional.

Bolsa primordial: para qué sirve

Aunque hoy en día parece innecesaria, esta parte del cuerpo es herencia de los gatos salvajes y tiene funciones bien útiles:

Protección : cubre órganos vitales si el gato pelea o juega bruscamente.

: cubre órganos vitales si el gato pelea o juega bruscamente. Flexibilidad : permite que se estire más y se mueva con agilidad.

: permite que se estire más y se mueva con agilidad. Reserva de energía: puede almacenar algo de grasa si fuera necesario.

Como todos los animales, los gatos fueron adaptándose mejor a su entorno y evolucionando en su fisionomía para poder aprovechar esas ventajas. Estos felinos son una de las especies que más se diseminó por el mundo, por lo que la bolsa primordial cumple tareas en su cuerpo desde hace muchos cientos de años.

“Así que si ves que le cuelga un poco la pancita… tranqui, es parte de su anatomía natural. Pero si no hay molestias y tu michi está sano, activo y feliz… todo bien, esa pancita es parte de él. Y sí, también puede ser adorable“, concluyó Cavero.