Con mucha ilusión le organizó el cumpleaños a su hija, pero nada salió como esperaba: “Me hizo llorar”

Una madre se hizo mundialmente conocida luego de compartir las fotografías y videos en TikTok de una fiesta de cumpleaños que le realizó a su hija de tres años. La mujer, identificada como Breanna Strong, dice que invitó a cerca de 30 niños a la celebración, pero ninguno de ellos asistió, lo que le generó gran tristeza que no dudó en hacer su descargo en redes sociales.

El espacio estaba decorado con imágenes alusivas a la película Frozen y tenía una variedad de comida servida en largas mesas preparadas para los invitados. Pese a eso, nada salió de acuerdo a lo planeado, ya que la asistencia fue nula. La madre de la cumpleañera filmó el momento en el que esperaban que alguien llegue.

En el registro se le puede ver a Avery, su hija, mientras come una porción de pizza junto a una veintena de asientos vacíos.

La mujer compartió el triste momento que vivió (Captura video)

La grabación conmovió a una gran cantidad de usuarios que no dudaron en expresar sus reacciones en la caja de comentarios en la publicación que hizo la mujer, la cual cuenta con más de 7 millones de reproducciones y 294 mil Me Gusta en la red social TikTok. “Dinero y tiempo perdido. Esto me rompe el corazón de mamá”, expresó inicialmente Strong en sus redes sociales, al momento que mostró a su hija sentada en soledad mientras comía una porción de pizza.

“Literalmente voy a ir a casa y a abrazar a mis bebés. Desearía estar inventándome esto”, detalló sobre el momento. La madre, también, comentó que no recibió llamadas de felicitaciones de los invitados, a excepción de una persona que se comunicó para pedir disculpas por no poder asistir al festejo.

El resto de las personas que no fueron a la celebración no explicaron los motivos por el cual decidieron no asistir. Breanna tampoco brindó detalles acerca de sus especulaciones del por qué los padres de los amigos de su hija tomaron esta postura, que provocó una gran tristeza en ella.

Mientras, la niña pareció no registrar aquel momento en el que buscó disfrutar del esfuerzo que realizó su familia para ese día especial.

Cientos de usuarios se vieron conmovidos por la situación que narró con tristeza la mujer. En diversos comentarios trataron de consolarla. “Esto me sucedió en mi cumpleaños número 16″; “Nunca lo había vuelto a intentar hasta que tuve como 26 años y me volvió a pasar. Tengo 39 años, ahora siempre me doy el gusto de un día de spa”; “Ya no hacemos fiestas”; “Tu video me hizo llorar, me trajo muchos recuerdos” y “Todo el dinero que hubiéramos gastado en ella se destina a lo que quiere el cumpleañero”, fueron algunas reacciones de usuarios de Internet.

(Captura video)

Otros tantos señalaron que el mensaje que se da con este video es que los padres son los fieles compañeros de los hijos, en búsqueda de su felicidad. Puntualmente, señalaron que la pequeña es una afortunada por la madre que tiene.

EL TIEMPO (GDA)