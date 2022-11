Llegó a su casa acompañada por su novio y en la puerta se encontró con una “sorpresa” que jamás olvidará

escuchar

¡Qué momento! Nada más humillante que ser descubierto en medio de una mentira y quedar registrado en un video. En este caso ocurrió un engaño sin precedentes y a la vista de todos los vecinos, cuando un joven decidió llevar a su novia a su casa, y al llegar a la puerta, se encontró con una situación inesperada.

El video fue compartido en TikTok por la usuaria Priscila Santillano. Allí se ve claramente a la pareja llegar al domicilio después de haber compartido un paseo. Al joven en cuestión se lo puede observar muy contento hasta que se dio cuenta de que los tres hombres que estaban en la puerta de entrada, también la esperaban a ella. En principio, la protagonista se mostró tranquila al analizar la situación, pero minutos después todo cambió.

Los cuatro jóvenes se reunión sorpresivamente (Captura video)

Al parecer, ninguno se conocía entre sí y coincidieron por esas casualidades de la vida en el domicilio de la joven. Lo que jamás sospecharon fue que el vecino de enfrente grabó todo lo sucedido y, apenas subió el material a las redes sociales, se convirtió en un viral que dio la vuelta al mundo.

“Mirá, mirá, se le juntaron, se le juntaron. No sabe qué hacer”, se lo escuchó decir con tono jocoso al hombre que grabó el video, mientras parece llamar a otra persona para que vea lo que ocurría. Es que, seguramente, deben haber observado desde la ventana de enfrente ir y venir a estos jóvenes en búsqueda de su novia varias veces y sin saber bien qué pasaba.

Un hombre descubre los amantes de su novia

En las imágenes se ve cómo empiezan a discutir al momento en el que la mujer desciende de un auto con el novio. Los tres hombres que esperaban tenían una charla subida de tono y cuando la joven se les une con el cuarto, la discusión continúa. Mientras que ella intentaba que uno de ellos no se vaya, el resto la observaba atentamente.

Una vez que los hombres se dieron cuenta de lo que pasaba, decidieron irse. Antes de hacerlo, cada uno de ellos le dejó un regalo a la mujer, que no podía salir del enojo. Totalmente alterada, intentó que sus parejas se quedaran para escuchar la explicación que les quería dar, pero el intento fue en vano. Finalmente, la dejaron sola al saber que los había “estafado” sentimentalmente todo este tiempo

Rápidamente, el video se viralizó en redes sociales. “Por eso yo solo voy los días y en el horario que a mí me toca”; “A mí solo se me juntan las deudas”; “Toda patrona sabe que el ganado no debe conocer ni en pintura sus aposentos”; “Todos con regalitos hasta tiernos se ven”; “A mí lo único que se me junta es el hambre con el sueño”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios bajo el clip que logró superar los 4 millones de reproducciones.

El Universal (México)