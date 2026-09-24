Con péptidos de colágeno: cómo es la nueva rutina para reparar el pelo fino y devolverle volumen

El cabello con volumen volvió a ocupar el centro de la escena. Las melenas de Sabrina Carpenter, Mika Abdalla y Olivia Dean, con raíces levantadas, capas que se mueven y un acabado que no parece rígido y se ve efortless, son parte de una tendencia que se repite en redes sociales, pasarelas y alfombras rojas.

Axelle/Bauer-Griffin - FilmMagic

Pero el brushing puede crear la forma; sostenerla es otra historia. Cuando la fibra capilar es fina o está debilitada por la decoloración, el uso frecuente de herramientas de calor y la fricción diaria, suele quebrarse con mayor facilidad y perder rápidamente el cuerpo del cabello.

En ese contexto, L’Oréal Paris presentó Elvive Collagen Lifter, una línea pensada para el pelo dañado, fino y sin volumen. La gama está compuesta por un shampoo engrosador, una mascarilla de tratamiento con textura efecto red, un acondicionador redensificador, una crema para peinar anti-frizz y una loción sérum denominada Shot de Masa Capilar.

El lanzamiento traslada al cuidado del pelo un ingrediente conocido dentro del universo del skincare: los péptidos de colágeno. La fórmula combina dos péptidos que imitan componentes estructurales presentes en el colágeno natural y actúan sobre la superficie de la fibra.

Por qué el cabello fino pierde volumen con facilidad

“El pelo fino suele presentar menos cuerpo, se aplasta con mayor facilidad y puede costar más que mantenga el volumen o la forma del peinado”, explica Simon Scarano, dermatólogo para Elvive (MN 151411). “Además, suele ser más vulnerable a la rotura provocada por la decoloración, las herramientas de calor, la fricción y otros procedimientos químicos”.

Su menor grosor también puede hacer que el sebo producido en el cuero cabelludo se distribuya más rápido hacia los largos. El resultado es un pelo que se engrasa, se apelmaza o pierde movimiento a las pocas horas del lavado. Al ser más liviano, también puede enredarse con facilidad y reaccionar más frente a la humedad.

Qué significa realmente “reparar” la fibra capilar

En cuidado capilar, hablar de reparación no significa que el producto genere cabello nuevo ni que modifique la cantidad de folículos. El efecto ocurre sobre la fibra existente y es principalmente cosmético.

“Algunos productos se depositan sobre la superficie, forman una película, acondicionan la cutícula y rellenan temporalmente las irregularidades producidas por el daño”, señala Scarano. Esto permite aumentar el cuerpo, reducir la fricción y mejorar la resistencia y la apariencia del pelo. “Este efecto es principalmente cosmético y necesita mantenerse con el uso”, aclara.

La propuesta de Elvive Collagen Lifter apunta, precisamente, a que cada fibra se vea y se sienta más gruesa sin perder movimiento. Para conseguirlo, la zona de aplicación y el orden de los productos son tan importantes como la fórmula.

Cómo usar la rutina completa, paso a paso

Paso 1: limpiar el cuero cabelludo con el shampoo engrosador

Con el pelo mojado, aplicá el Shampoo Engrosador sobre el cuero cabelludo y masajeá suavemente hasta formar espuma. Después, enjuagá con abundante agua.

La fórmula busca retirar la oleosidad sin dejar una sensación pesada. También ayuda a aumentar el grosor visible de la fibra y a conseguir más cuerpo desde el primer uso.

Paso 2: Aplicar mascarilla con textura efecto red

Después del shampoo, distribuí la mascarilla Efecto Red de medios a puntas y dejá actuar unos minutos. Su textura forma pequeños hilos al separarla entre los dedos, una característica diseñada para envolver la superficie del pelo.

La fórmula contiene un 6% de un complejo con péptidos de colágeno y está orientada a mejorar la apariencia de la fibra dañada. Puede dejarse actuar entre tres y cinco minutos antes de enjuagar.

Paso 3: acondicionar sin cargar las raíces

A continuación, aplicá el Acondicionador Redensificador de Fibra únicamente de medios a puntas. Dejalo actuar alrededor de un minuto y enjuagá bien.

El producto completa la etapa de tratamiento dentro de la ducha: ayuda a desenredar, suavizar y devolverle cuerpo a los largos. Mantenerlo alejado de las raíces evita sumar peso en la zona donde se busca conseguir mayor elevación.

Paso 4 (opcional): controlar el frizz con la crema para peinar

Con el pelo húmedo y después de retirar el exceso de agua con una toalla, usá una pequeña cantidad de la Crema para Peinar Volumen Anti-Frizz. Distribuila de medios a puntas y no la enjuagues.

Este paso es opcional y está pensado para facilitar el cepillado, controlar el frizz y mantener el movimiento. En cabellos que tienden a engrasarse con facilidad, conviene evitar la raíz y comenzar con poca cantidad.

Paso 5: finalizar con el Shot de Masa Capilar

La loción sérum Shot de Masa Capilar es el último paso de la rutina y se aplica directamente sobre las puntas, puede ser con el pelo húmedo o seco. Distribuir de forma pareja con ayuda de las manos y no enjuagar.

Su fórmula contiene un 7% de un complejo con péptidos de colágeno y ofrece protección térmica de hasta 230 °C. Por eso, si se va a utilizar secador, planchita o buclera, debe aplicarse antes de exponer el pelo al calor.

Pelo con cuerpo, pero con movimiento

El resultado que busca esta rutina se aleja del volumen rígido y armado con spray: apunta a ese efecto de pelo recién peinado que se ve abundante y con movimiento. Para conseguirlo, la cantidad importa tanto como el orden. En el pelo fino, alcanza con usar cada producto donde hace falta y evitar sumar capas de más.

Después, queda elegir el look: brushing noventoso, ondas grandes o capas con movimiento. Porque ese volumen que hoy vuelve a ser tendencia no tiene por qué exigir horas frente al espejo. A veces, un buen hair day empieza mucho antes, en la ducha.

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