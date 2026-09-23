Trabajaba con su tractor, detectó algo que brillaba en la tierra y lo que encontró le cambió la vida para siempre

El hallazgo ocurrió en 1998 cerca de Ruby, una pequeña localidad a orillas del río Yukón. Barry Clay, un minero dedicado a la extracción aluvial, operaba su tractor habitual bajo el clima del interior de Alaska. La tarea consistía en mover tierra y retirar sedimentos, una labor mecánica que de pronto cambió su destino. Entre la grava y la arena, la pala de su máquina desenterró una pieza inusual que brillaba bajo el sol. Según Heritage Auctions, Clay identificó de inmediato el valor potencial del objeto y lo retiró con cuidado para su examen. La masa pesaba 294,1 onzas troy, lo que equivale a unos 9,15 kilogramos. Esta pepita, bautizada como Alaska Centennial Nugget, se consolidó como la más grande jamás extraída en la historia del estado.

La pieza conservaba oro nativo incrustado en una estructura de cuarzo blanco, un diseño natural que le otorgó un carácter excepcional tanto por su peso como por su composición geológica. La División de Estudios Geológicos y Geofísicos de Alaska registró el hallazgo como un récord sin precedentes. A diferencia de un lingote procesado en una fundición, esta masa mantuvo su estado original tras el contacto con el terreno. Según Heritage Auctions, la calidad del oro en la superficie alcanzó un 87,59% de pureza, equivalente a 21 quilates. Las dimensiones del espécimen, de 17 centímetros de largo y 14,5 de ancho, lo situaron como la segunda pepita de mayor tamaño encontrada en el hemisferio occidental, solo por detrás de la Bota de Cortés descubierta en México en 1989.

El descubrimiento de Alaska Centennial Nugget rompió varios récords Heritage Auctions

El nombre elegido para la pieza hace referencia al centenario de la fiebre del oro del Klondike, un evento que definió la identidad minera del noroeste de Norteamérica. Durante más de dos décadas, la pepita permaneció en manos privadas, lejos del escrutinio público. El dueño original rechazó siempre la idea de fundir el metal, ya que entendió que el valor histórico y artístico superaba el precio del contenido metálico por separado. Esta decisión permitió preservar un objeto que, para los especialistas, posee una belleza intrínseca y flujos dorados que parecen ríos grabados en la roca. El cuarzo, lejos de restar valor, acentuó el contraste visual y la singularidad de una formación geológica casi imposible de hallar en la actualidad.

En diciembre de 2021, la pieza reapareció en el mercado de subastas, donde la firma Heritage Auctions presentó el ejemplar en Dallas y un coleccionista anónimo pagó 750.000 dólares por el objeto. La cifra final sorprendió a los observadores del mercado, ya que el precio duplicó cualquier estimación basada únicamente en el peso del metal. Los expertos subrayaron que la venta reflejó la escasez de especímenes de este calibre y su importancia como pieza de museo.

Así se presentó a Alaska Centennial Nugget en Heritage Auctions

El hallazgo de Clay, que comenzó como una jornada rutinaria en una zona minera, se transformó así en un hito documentado. La historia de la Alaska Centennial Nugget ilustra cómo una maniobra simple en el suelo puede derivar en un descubrimiento trascendental. La pieza hoy permanece como un referente sobre la riqueza mineral oculta bajo la superficie del territorio norteamericano, un trozo de historia que cambió la vida del minero tras años de anonimato absoluto.