Con solo 10 años rompió cuatro Récords Guinness y se convirtió en el máximo prodigio de la moda

Mientras muchos chicos de su edad recién comienzan a descubrir cuáles son sus intereses, Max Alexander ya construyó una carrera dentro del mundo de la moda. Con apenas 10 años, el diseñador estadounidense cose, crea sus propias prendas y logró acumular cuatro Récords Guinness.

Cuando tenía cuatro años, el pequeño sorprendió a sus padres al decirles que quería dedicarse a confeccionar ropa. A partir de entonces comenzó a experimentar con la costura y el bordado hasta transformar aquel juego infantil en una verdadera vocación. “Cuando tenía cuatro años les dije a mis padres que era modista y empecé a coser, y cada vez lo hacía mejor”, recordó al contar su historia para Guinness World Records.

Su mamá, Sherri Madison, artista que trabaja con cartón reciclado, tuvo un papel importante durante aquellos primeros pasos, ya que fue quien le construyó el primer maniquí que utilizó para practicar. Con el tiempo, el interés creció y en 2022 comenzó a tomar clases de costura para perfeccionar su técnica.

Desde los siete años que el pequeño pudo lograr mostrar sus diseños de alta costura en pasarelas de todo el mundo (Foto: Instagram @couture.to.the.max)

El primero de sus grandes hitos llegó el 18 de noviembre de 2023, cuando se convirtió en la persona más joven en diseñar para un desfile de moda, después de recibir un espacio para presentar sus creaciones durante la Semana de la Moda de Denver.

Para aquella presentación no se limitó a confeccionar las prendas, sino que también participó de la selección de las modelos y del equipo encargado del maquillaje y el estilismo con el objetivo de llevar a la pasarela la propuesta que había imaginado.

A los nueve años se convirtió en el diseñador más joven en presentar un desfile durante la Semana de la Moda de París. En marzo de 2026 mostró una colección integrada por 15 looks en el histórico Palais Garnier.

Max Alexander muestra el paso a paso de sus diseños

Pero ese no sería su último récord. El 14 de septiembre de 2026, ya con 10 años, presentó en Nueva York su propia colección de materiales sostenibles y consiguió el reconocimiento como la persona más joven en lanzar una línea de telas y textiles.

Ese mismo día sumó otro logro, ya que consiguió enhebrar una máquina de coser automática en apenas 10,16 segundos, registro que le permitió agregar un cuarto Récord Guinness a su corta pero sorprendente carrera.

En redes sociales, el infante cuenta con ocho millones de seguidores que siguen su crecimiento y distintas muestras día a día. En realidad, su cuenta de Instagram había nacido en pandemia como una forma de mantenerse en contacto con sus abuelos, donde les dejaba pequeños fragmentos de todo lo que iba aprendiendo a crear de forma autodidacta. Es por eso que, siguiendo la misma línea, a Max le gusta seguir haciendo contenido en el que muestra el detrás de escena de cada una de sus grandes producciones.

El pequeño ya tiene su propia empresa de prendas de alta costura (Foto: Instagram @couture.to.the.max)

Algunas de las personalidades famosas que fueron vestidas por el joven fueron Sharon Stone y Emily Blunt. Su estilo se encuentra muy inspirado en su diseñador favorito, Bob Mackie, quien es conocido por haber vestido a Cher, Diana Ross o Tina Turner.