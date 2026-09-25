Patricia Vera, entrenadora: “Con una rutina bien planteada, una mujer de 45 años puede conseguir hombros definidos”

A medida que pasan los años, el cuerpo atraviesa diferentes cambios que pueden hacerse visibles en zonas como los brazos y los hombros. La pérdida progresiva de masa muscular, sumada a modificaciones en la distribución de la grasa corporal, puede hacer que disminuya la firmeza. Sin embargo, el entrenamiento de fuerza puede ayudar a conservar el músculo.

Patricia Vera, entrenadora especializada en cambios físicos y responsable del portal Málaga Entrena, explicó en una nota al medio Mujer Hoy que trabajar esta zona no implica desarrollar brazos excesivamente musculosos, uno de los grandes temores de muchas mujeres. “Con una rutina bien planteada, cargas adaptadas y buena técnica, una mujer de más de 45 puede conseguir hombros definidos, brazos más firmes y una postura más elegante sin desarrollar un volumen muscular no deseado”, señaló.

Según Vera, en esta etapa la preocupación debería centrarse en preservar la masa muscular y la fuerza. “Más que preocuparse por ganar demasiado músculo, normalmente la prioridad debería ser no perderlo”, explicó.

Entrenar los brazos no genera que los mismos se vuelvan enormes (Foto: Instagram @patri_fitmodel)

La especialista también indicó que desarrollar un gran volumen muscular requiere una combinación específica de entrenamiento, progresión de cargas, alimentación, descanso y tiempo. Por eso, incorporar algunos ejercicios de hombros varias veces por semana no genera por sí solo un aumento desmedido del tamaño muscular.

“Vemos mujeres que llegan con miedo a las pesas y, cuando empiezan a entrenar bien, descubren que el resultado no es un cuerpo grande, sino un cuerpo más definido, más compacto y más saludable”, sostuvo.

¿Cuáles son los mejores ejercicios para fortalecer brazos y hombros después de los 45?

Para trabajar los hombros, la entrenadora recomienda combinar movimientos que involucren las distintas porciones del deltoides y, al mismo tiempo, permitan cuidar la articulación.

Entre las opciones aparecen las elevaciones laterales con mancuernas livianas o bandas elásticas, destinadas principalmente al deltoides medio; los pájaros o aperturas posteriores, que trabajan la zona posterior del hombro; y el face pull con banda, que además contribuye al trabajo postural.

Las pesas o mancuernas deben ser siempre de un peso controlable para quienes recién comienzan a entrenar (Foto: Instagram @patri_fitmodel)

También aconseja incorporar ejercicios de rotación externa con banda elástica. Aunque su objetivo principal no es estético, ayudan a fortalecer los músculos que estabilizan el hombro.

Para quienes buscan mejorar la definición y la fuerza, la entrenadora propone trabajar la zona dos o tres veces por semana, con dos o tres ejercicios específicos y series de entre 12 y 20 repeticiones, siempre con una carga que permita controlar el movimiento.

“La diferencia entre entrenar para definir y entrenar para ganar mucho volumen no está solo en el ejercicio, sino en el volumen total, la carga, la intensidad, la alimentación y la progresión”, aclaró.