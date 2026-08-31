John Galliano se baja de la exposición planificada en su honor en el Met tras recibir una ola de críticas

Donantes, políticos y líderes judíos cuestionaron la decisión del Met de honrar a Galliano, el diseñador de moda que fue hallado culpable de un delito de odio por sus arremetidas antisemitas Vanessa Friedman y Jacob Bernstein Por 31 de agosto de 2026 13:17 8 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Lifestyle

Tras enfrentar una intensa ola de críticas, el influyente diseñador de moda John Galliano adoptó la medida sin precedentes de retirarse de la exposición planificada en su honor en el Museo Metropolitano de Arte (Met) de Nueva York.

“Luego de una profunda reflexión y de conversar con todos los involucrados en este tema, he decidido, con gran tristeza, que es mejor que la exposición no se lleve a cabo en este momento”, escribió Galliano en un posteo subido a su página de Instagram.

publicidad

publicidad

El diseñador expresó también su “profunda y duradera” gratitud para con las autoridades del museo y reconoció el dolor que había causado con las expresiones que manifestó en el pasado.

“No quiero que el debate que me rodea ponga al Met en una posición difícil ni distraiga del extraordinario trabajo que realiza el Costume Institute”, escribió. “También reconozco y respeto que una exposición en honor a mi trabajo podría ser dolorosa para algunos”.

Su decisión llegó en un momento en que varios donantes y líderes políticos expresaban abiertamente su oposición a la exposición de nueve meses de duración, que estaba programada para comenzar junto con la Gala del Met del próximo año.

En los últimos días, la polémica aumentó por la elección del museo de honrar a Galliano, quien fue condenado por un delito de odio antisemita por un tribunal francés en 2011. De haberse realizado, habría sido solo el tercer diseñador vivo en recibir una exposición individual en el Costume Institute, el ala dedicada a la moda del Met.

Dado que la Gala del Met tradicionalmente funcionó como la noche de apertura de la exposición de primavera del Costume Institute, el plan corría el riesgo de poner al museo en la posición de parecer que santificaba a Galliano durante un evento que se ha convertido en el Super Bowl del glamour.

publicidad

publicidad

La salida de Galliano se dio a conocer el lunes, justo cuando los miembros clave de la junta directiva del Met tenían programada una reunión por la mañana para discutir el futuro de la exhibición. El directorio del museo también había convocado a una reunión por Zoom de la junta para este lunes a las 16 para “centrarse en un debate sobre el Costume Institute”, según una invitación por correo electrónico compartida con The New York Times.

El viernes, The New York Times citó declaraciones de líderes de la comunidad judía que se manifestaron en contra de la exposición. Entre ellos se encontraban Arne Glimcher, una figura prominente del mundo del arte que amenazó con sacar al museo de su testamento; Julie Menin, presidenta del Concejo Municipal; y Elisha Wiesel, presidenta de la Fundación Elie Wiesel.

El Met es una de las 39 instituciones culturales que operan en propiedad municipal y recibe millones de dólares anualmente del Departamento de Asuntos Culturales de la Ciudad de Nueva York. Sus vínculos con la ciudad convirtieron su decisión de honrar a Galliano en un tema político.

En 2011, un tribunal francés determinó que Galliano había realizado discursos de odio contra judíos y asiáticos en dos incidentes ocurridos en un bar cerca de su casa en París. Casi al mismo tiempo, circuló un video en el que se veía a Galliano diciendo: “Amo a Hitler” y diciéndole a clientes consternados que “sus madres, sus antepasados” serían todos “gaseados”.

El diseñador fue despedido de su trabajo como director creativo de Dior, cargo que había ocupado durante 15 años, cuando el video salió a la luz. En 2014, después de que Galliano pasara por un periodo de rehabilitación y hablara sobre el judaísmo y su historia con rabinos y el exdirector de la Liga Antidifamación, fue contratado como director creativo de Maison Margiela —puesto que ocupó durante 10 años— y volvió a ser acogido por el mundo de la moda.

publicidad

publicidad

Menin, la presidenta del Concejo Municipal, envió una carta a los directivos del Met a fines de la semana pasada, convirtiéndose en la primera política local en oponerse a la exposición de Galliano. En una entrevista el pasado domingo, Menin, del partido demócrata, calificó el programa ya cancelado como “un golpe en el estómago para la comunidad judía de nuestra ciudad, que ya se encuentra conmocionada”.

Brad Lander, candidato demócrata al Congreso por Brooklyn, estuvo entre los políticos que se pronunciaron en los últimos días para criticar el plan del Met de honrar a Galliano, calificándolo de “un grave error”.

“Esto me parece muy claro”, dijo Lander el domingo. “Deberían cancelar la exposición y cambiar al homenajeado de la Gala del Met”.

ARCHIVO -Algunos han cuestionado por qué el Museo Metropolitano de Arte ha decidido homenajear a John Galliano en un momento de creciente antisemitismo (Foto AP/Ron Blum, archivo) Ron Blum - ap

A esas críticas se sumó Alice Tisch, una donante destacada del museo. El viernes, a medida que aumentaba el rechazo, Tisch envió un correo electrónico a Max Hollein, director del museo.

publicidad

publicidad

“Esta exhibición demuestra un fallo de gobernanza”, escribió Tisch.

Continuó calificando la exposición de “un lavado de imagen”, añadiendo que “no conviene a los intereses del museo dar esa percepción, y va en contra de su rica historia curatorial y de su continuo liderazgo moral y financiero”.

Tisch reenvió su correo electrónico a personas de su entorno cercano, y el mensaje circuló por la alta sociedad de Nueva York durante el fin de semana hasta ser visto por The Times.

Sus palabras tienen peso en el museo. A través de una fundación, ella y su esposo, Thomas Tisch, donaron cientos de miles de dólares al Met entre 2020 y 2024, según muestran las declaraciones de impuestos. (La hermana de Thomas, Merryl, es miembro de la junta del Met y su hija, Jessica Tisch, es la comisionada de policía de la Ciudad de Nueva York).

Bajo la supervisión de Anna Wintour, directora de contenido de Condé Nast y fideicomisaria del museo, la Gala del Met se ha convertido en una gira benéfica repleta de estrellas, con celebridades sentadas junto a multimillonarios en mesas que cuestan cientos de miles de dólares.

publicidad

publicidad

A medida que creció la presencia de Wintour en el museo, también lo ha hecho la de Condé Nast, el patrocinador habitual de las exposiciones del Costume Institute. El año pasado, el espacio de más de 1.000 metros cuadrados ubicado junto al Gran Vestíbulo recibió un nuevo nombre: las Galerías Condé M. Nast. Ahí era donde estaba programada la exposición de Galliano.

El Met era consciente de que una exhibición en honor al diseñador, un favorito de Wintour desde hace mucho tiempo, podría causar rechazo. Por ello, antes de comprometerse con la exposición, Galliano se reunió con líderes judíos en encuentros organizados en parte por Wintour y Andrew Bolton, curador del Costume Institute.

La mayoría de los líderes judíos quedaron satisfechos de que Galliano estuviera suficientemente arrepentido por los discursos de odio que había manifestado. Sin embargo, otros se plantearon por qué el museo había decidido honrarlo en un momento de creciente antisemitismo. Angela W. Buchdahl, rabina principal de la Central Synagogue (una sinagoga reformista en Manhattan), fue incluso invitada por Wintour a formar parte del comité anfitrión de la gala, pero declinó la propuesta.

Anna Wintour en la Gala del Met en mayo; antes de que el Met se comprometiera con la exposición de Galliano, el diseñador se reunió con líderes judíos en encuentros organizados en parte por Wintour y Andrew Bolton, el curador del Costume Institute(Photo by Evan Agostini/Invision/AP) Evan Agostini - Invision

La Gala del Met, que se celebra el primer lunes de mayo, recauda decenas de millones de dólares para el Costume Institute cada año. Ha sido dirigida por Wintour, la directora editorial global de Vogue, desde 1999. Los invitados son los primeros en ver la exposición del Costume Institute. Mientras las multitudes esperan afuera del museo entre los paparazzi, las celebridades de primer nivel recorren la muestra entre la fiesta de cóctel en el Gran Vestíbulo y la cena en el Templo de Dendur.

publicidad

publicidad

La conexión entre la gala anual y la exposición se volvió aún más estrecha este año, cuando las galerías del Costume Institute se trasladaron cerca del Gran Vestíbulo y se bautizaron como Galerías Condé M. Nast. Como resultado, la muestra del Costume Institute es una de las primeras exposiciones que ve cualquier visitante al ingresar al museo.

Micah Lasher, asambleísta de Nueva York que representa al Upper West Side y que recientemente ganó las primarias demócratas para el 12º Distrito Congresional (el cual incluye la ubicación del museo), se sumó a las críticas en una entrevista el domingo.

“Esto no es un problema de libertad de expresión”, dijo. “Es un problema de criterio, y me desconcierta que alguien haya visto esto como algo distinto a una idea terrible que equivaldría a la normalización del antisemitismo”.

Sam Raskin, vocero del alcalde Zohran Mamdani, un socialista demócrata que se había mantenido en silencio sobre el plan del Met hasta ahora, emitió un comunicado el domingo: “El uso reiterado de lenguaje antisemita por parte de John Galliano es vil. La administración Mamdani reconoce que la decisión del Met de honrarlo ha causado dolor e indignación entre muchos judíos neoyorquinos. El Met es una institución independiente y sus decisiones —y cómo responde a los muchos neoyorquinos judíos consternados por esta elección— son en última instancia suyas. Pero la independencia no significa aislamiento de las críticas”.

Según un comunicado del museo, “La información sobre la nueva exposición de primavera del Costume Institute y la Gala del Met 2027 será anunciada más adelante”.

publicidad