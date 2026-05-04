Met Gala 2026: todos los looks, en vivo

Este lunes, las escalinatas del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York vuelven a cobrar protagonismo con una nueva edición de la Met Gala, el evento más glamoroso y extravagante del mundo de la moda. Bajo la temática “Costume Art” (Arte del vestuario), las celebrities más importantes desfilarán con sus glamorosos looks en la alfombra roja más viral del año.

El dress code de esta edición 2026 lleva por nombre “Fashion is art” y, como su propio nombre lo indica, invitará a los asistentes a sacar el lado más artístico de sus estilismos. Así la red carpet promete llenarse de tableaux vivants (cuadros vivientes) sin dejar de lado la temática de la figura humana. “La idea era volver a incluir el cuerpo en las conversaciones sobre arte y moda, y ensalzarlo, no eliminarlo para elevar la moda a forma de arte”, explica Andrew Bolton, comisario jefe del Costume Institute. Poniendo el foco en el arte occidental desde la prehistoria hasta el presente, la idea es presentar distintas conexiones entre prendas del museo con piezas de arte procedentes de otras áreas: “Estas combinaciones están organizadas en una serie de tipos de cuerpos temáticos que reflejan su omnipresencia y resistencia a través del tiempo y las culturas”, explicaba el museo en su nota de prensa.

Emma Chamberlain con un jugadísimo modelo de Mugler JULIAN HAMILTON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Emma Chamberlain MIKE COPPOLA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ashley Graham JAMIE MCCARTHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ashley Graham lució sus curvas en un auténtico Di Petsa JULIAN HAMILTON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mientras que Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams serán las anfitrionas de esta edición 2026, Emma Chamberlain será la corresponsal en la red carpet. Por su parte, Ashley Graham, La La Anthony y Cara Delevingne serán las encargadas de charlar con los invitados antes de que comience la cena benéfica que busca recaudar fondos para el Costume Institute del museo.

La La Anthony apostó por los bordados y cristales con este modelo de Wiederhoeft Evan Agostini - Invision

Cara Delevingne fue una de las primeras en llegar al Museo Metropolitano de Arte. La actriz y modelo tendrá la tarea de entrevistar a las celebrities que vayan subiendo por las escalinatas JAMIE MCCARTHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La actriz se animó a las transparencias con este sensual diseño de Ralph Lauren LEONARDO MUNOZ - AFP

El evento, tradicionalmente custodiado por la visión de Anna Wintour, atraviesa una de sus ediciones más cuestionadas debido a la incorporación de Jeff Bezos y Lauren Sánchez como patrocinadores principales y copresidentes honorarios. Esta participación marca un punto de inflexión en la historia de la gala, que solía sostenerse primordialmente sobre el prestigio de las grandes casas de moda.

Nicole Kidman junto a Lauren Sánchez Bezos. Mientras que la actriz oficiará como co-presidenta de esta edición, la mujer del empresario dueño de Amazon es una de las patrocinadoras del evento MIKE COPPOLA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Nicole Kidman, Lauren Sánchez Bezos y Anna Wintour, la mujer que desde hace años custodia cada detalle de este evento de moda se saludan. Mientras que la actriz eligió un vestido de lentejuelas y plumas de Chanel, la esposa del dueño de Amazon lució un escotado diseño de Schiaparelli en azul marino. Por su parte, la editora de Vogue optó por el turquesa y realzó su creación de Chanel con un excéntrico abrigo de plumas al tono JAMIE MCCARTHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Wintour, la emblemática editora de Vogue, se mostró muy satisfecha por la incorporación de Bezos y su mujer este año. “Lauren será un gran activo para el museo y para el evento. Estoy muy agradecida por su generosidad y es una gran amante del vestuario y de la moda, así que estamos encantados de que forme parte de la noche”, expresó en una nota con CNN a fines de 2025 Evan Agostini - Invision

Kidman, junto a su hija Sunday Rose MIKE COPPOLA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Charli XCX enfundada en un diseño de tul con aplique floral en su delantera Charles Sykes - Invision

Los llamados al boicot y protestas en las calles de Manhattan por la participación del dueño de Amazon señalan la contradicción de celebrar la “artesanía del vestuario” bajo el ala de fortunas vinculadas a la falta de transparencia fiscal, condiciones laborales cuestionables y el financiamiento de agendas políticas controvertidas durante la administración de Donald Trump.

Eaddy Kiernan Bunzel Evan Agostini - Invision

Lena Mahfouf JAMIE MCCARTHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Bill Skarsgård MIKE COPPOLA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA