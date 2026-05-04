Met Gala 2026: todos los looks, en vivo
Las celebrities más importantes desfilan por las escalinatas del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, en la que se convirtió en una de las ediciones más polémicas de su historia
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Este lunes, las escalinatas del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York vuelven a cobrar protagonismo con una nueva edición de la Met Gala, el evento más glamoroso y extravagante del mundo de la moda. Bajo la temática “Costume Art” (Arte del vestuario), las celebrities más importantes desfilarán con sus glamorosos looks en la alfombra roja más viral del año.
El dress code de esta edición 2026 lleva por nombre “Fashion is art” y, como su propio nombre lo indica, invitará a los asistentes a sacar el lado más artístico de sus estilismos. Así la red carpet promete llenarse de tableaux vivants (cuadros vivientes) sin dejar de lado la temática de la figura humana. “La idea era volver a incluir el cuerpo en las conversaciones sobre arte y moda, y ensalzarlo, no eliminarlo para elevar la moda a forma de arte”, explica Andrew Bolton, comisario jefe del Costume Institute. Poniendo el foco en el arte occidental desde la prehistoria hasta el presente, la idea es presentar distintas conexiones entre prendas del museo con piezas de arte procedentes de otras áreas: “Estas combinaciones están organizadas en una serie de tipos de cuerpos temáticos que reflejan su omnipresencia y resistencia a través del tiempo y las culturas”, explicaba el museo en su nota de prensa.
Mientras que Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams serán las anfitrionas de esta edición 2026, Emma Chamberlain será la corresponsal en la red carpet. Por su parte, Ashley Graham, La La Anthony y Cara Delevingne serán las encargadas de charlar con los invitados antes de que comience la cena benéfica que busca recaudar fondos para el Costume Institute del museo.
El evento, tradicionalmente custodiado por la visión de Anna Wintour, atraviesa una de sus ediciones más cuestionadas debido a la incorporación de Jeff Bezos y Lauren Sánchez como patrocinadores principales y copresidentes honorarios. Esta participación marca un punto de inflexión en la historia de la gala, que solía sostenerse primordialmente sobre el prestigio de las grandes casas de moda.
Los llamados al boicot y protestas en las calles de Manhattan por la participación del dueño de Amazon señalan la contradicción de celebrar la “artesanía del vestuario” bajo el ala de fortunas vinculadas a la falta de transparencia fiscal, condiciones laborales cuestionables y el financiamiento de agendas políticas controvertidas durante la administración de Donald Trump.
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