El regreso del diseñador “maldito”. Tuvo todo el éxito, fue cancelado y ahora va a trabajar con una de las textiles más importantes del mundo

Estuvo cancelado. Tres años lejos de su hábitat natural, el mundo de la moda. Antes del “incidente” era uno de los diseñadores más destacados del mundo junto a Karl Lagerfeld, Tom Ford y Jean-Paul Gaultier. Ostenta un récord que nadie le podrá quitar jamás: es el primer británico en dirigir una maison francesa de alta costura.

Tuvo una carrera meteórica, siempre ascendente. En 1990 se mudó a París y un lustro más tarde Bernard Arnault, dueño del conglomerado de lujo LVHM lo fichó para dirigir Givenchy. Menos de dos años después, lo ascendió a director creativo de Christian Dior. Al mismo tiempo desarrolló su propia marca: John Galliano. Llegó a hacer más de 30 colecciones en un año. “Desde su llegada a Dior multiplicamos la facturación por seis”, reconocía Arnault en 2008. Parecía que nada podría detenerlo...

John Galliano, en una de sus apuestas teatrales para Dior

Pero su caída tiene fecha cierta: jueves 24 febrero de 2011. Una pareja (Geraldine Bloch y Philippe Virgitti) lo denunció públicamente por haber proferido comentarios antisemitas en el café La Perle, ubicado históricamente barrio judío de Le Marais, en París, que además era un popular punto de encuentro gay. Pero no pudo mostrar pruebas.

Dos días después, el sábado 26, una mujer acudió a la policía y acusó al Galliano de lanzarle insultos antisemitas meses antes, en octubre de 2010, en el mismo restaurante.

La acusación se hizo viral (aún cuando no existían las redes sociales) y tuvo eco en todo el mundo. Y John Galliano negó las acusaciones todo lo que pudo.

GF Default - El video del esc?ndalo de John Galliano

Casualmente, en Hollywood, ese fin de semana se entregaron los premios Oscar. El discurso del rey se consagró como Mejor Película. Natalie Portman, de familia judía, que era embajadora de Dior y la cara de su perfume Miss Dior Chérie, hizo un repentino cambio de planes y esa noche usó un vestido de la casa de moda Rodarte. Los cronistas que cubrieron la alfombra roja inmediatamente unieron su decisión con el “incidente” protagonizado por Galliano.

Hasta aquí era la palabra de una pareja contra la del diseñador. Maison Dior suspendió a Galliano mientras comenzaba su propia investigación. Pero el caso dio un giro radical el lunes 28 de febrero cuando el tabloide The Sun publicó en su web un video revelador, que mostraba la escena completa.

Allí se ve a Galliano con una copa de vino tinto en la mano, hablando en inglés con una cadencia extraña, probablemente por haber bebido de más. No muestra de dónde viene la charla, pero tampoco es relevante. Galliano dice a su interlocutor, que no aparece en pantalla: “Amo a Hitler. Con él las personas como ustedes estarían muertas. Sus padres, sus antepasados, serían fucking gaseados”. Una voz en off, femenina, le dice: “Por Dios, tienes un problema”. Y Galliano responde: “Con ustedes, sí”.

Ese mismo día, Galliano se presentó en una comisaría de París para hacer su descargo. Una multitud de fotógrafos lo esperaron en la puerta. El diseñador ocultó su rostro bajo un sombrero de ala ancha adornado con una ramita de flores rosas y blancas.

Horas después, Natalie Portman emitió un comunicado contundente: “Estoy profundamente consternada y asqueada por el video de los comentarios de John Galliano que salió a la luz hoy. A la luz de este video, y como persona que se siente orgullosa de ser judía, no me asociaré con el Sr. Galliano de ninguna manera”.

El martes 1 de marzo, Dior despidió a Galliano. Fue el final de una era que duró 15 años en la que el diseñador nacido en Gibraltar transformó la estética de Dior con sus puestas en escena teatrales y su estilo maximalista. Y la maison facturó como nunca antes.

John Galliano, en una de sus apuestas teatrales para Dior

Se sucedió luego un breve juicio donde John Galliano fue condenado a pagar una multa de 6000 euros por insultos y comentarios racistas.

Días después John Galliano pidió disculpas y dijo que no recordaba con exactitud sus palabras porque había bebido y tomado pastillas.

Septiembre de 2011, Galliano volvió a los tribunales parisinos pero, en este caso, en calidad de demandante. Denunció a la maison Dior por “despido improcedente” y reclamó una indemnización de entre 2,4 y 13 millones de euros. Tres años después, el tribunal se pronunció a favor de la procedencia del despido, condenando a Galliano a pagar un euro simbólico a cada una de las firmas (todas de LVMH) a las que había denunciado.

En 2014, después de tres años de cancelación, de vivir en el más absoluto ostracismo, le llegó la redención: Maison Margiela lo contrató como su nuevo director artístico.

Colección de John Galliano para Maison Margiela, en París Fashion Week 2020 Gonzalo Fuentes - Reuters

Colección de John Galliano para Maison Margiela en Paris Fashion Week SS2020 Gonzalo Fuentes - Reuters

Durante una década, Galliano dirigió la marca desde una relativa sombra. Ya no era el personaje histriónico, de altísimo perfil, que protagonizaba su propio show en las pasarelas y se comía el mundo. Pero, reconocen sus críticos, que su talento sigue intacto.

La imagen de "Auge y caída de John Galliano", de 2023, el documental que muestra luces y sombras en la vida del diseñador nacido en Gibraltar

En septiembre de 2023, en el Festival de Cine de Telluride, en el estado de Colorado, en los Estados Unidos, tuvo su estreno mundial el documental Ascenso y caída de John Galliano. La producción revisita sin miramiento los insultos que el diseñador gibraltareño profirió en 2011 contra varias personas en el café La Perle de París. Aparecen en pantalla los testimonios de figuras como Anna Wintour, Naomi Campbell, Kate Moss, Charlize Theron y Penélope Cruz.

Allí, frente a cámaras, Galliano finalmente reconoce: “Lo que hice fue repugnante, asqueroso”.

El diseñador en una de las imágenes del documental Auge y caída de John Galliano

En diciembre de 2024, una década después de su nombramiento, John Galliano dejó la dirección de Maison Margiela. Nunca pudo repetir el éxito que tuvo en Dior.

En enero último, desempleado, sorprendió al mundo cuando apareció como invitado en la primera fila del desfile de Dior Alta Costura Primavera/Verano 2026.

Ahora su nombre vuelve a ser noticia. Marta Ortega, heredera del imperio Inditex, lo fichó para una colaboración creativa de dos años con Zara, en la que se encargará de reinterpretar el archivo de la firma gallega a través de una serie de colecciones.

Los primeros frutos de esta relación, a la que presentaron como Zara X John Galliano, podrán verse en septiembre de 2026.