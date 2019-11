Conocé el MSC Grandiosa, el crucero más grande y moderno de su flota

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de noviembre de 2019 • 00:00

El 9 de noviembre fue botado en Hamburgo, y con Sofia Loren como madrina, el nuevo barco de la naviera europea. Cuenta con lo último en tecnología ambiental marina, seis restaurantes premiados, shows del Cirque du Soleil, una pantalla LED sky de 93 metros de largo y una muestra del impresionista Edgar Degas.

Tiene certificado de nacimiento francés, en Chantiers de l'Atlantique, el astillero de Saint Nazaire. Desde el 23 de noviembre, recorre el Mediterráneo en itinerarios de siete noches, recalando en Génova, Palermo, La Valeta (Malta), Barcelona y Marsella.

Es el tercer barco de la clase Meraviglia que ingresa a la flota MSC, y el quinto en hacerlo en solo dos años y medio, como parte de un ambicioso plan que contempla 17 nuevos barcos para 2027, con una inversión total de 13,6 mil millones de euros.

Además es el más grande, siendo mayor que el MSC Meraviglia y el MSC Bellissima, sus antecesores. No solo en tonelaje y capacidad de huéspedes, sino también es el más avanzado en términos medioambientales. Con el MSC Grandiosa, la empresa establece nuevos parámetros de sustentabilidad para el futuro. Está equipado con tecnología de reducción catalítica selectiva (SCR) y un sistema avanzado de tratamiento de aguas residuales (AWT) de última generación, y ha sido diseñado para cumplir con los estándares ambientales más estrictos del mundo, establecidos por la Organización Marítima Internacional (OMI). Con un sistema de propulsores eléctricos de última generación -llamados Azipods-, y un diseño general más eficiente, utiliza un 28% menos de combustible que los barcos Fantasia, lo que representa una reducción de 255 kg de dióxido de carbono por huésped, por crucero. Tiene, a su vez, un sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado inteligente: que recupera el calor y el frío de la lavandería y la sala de máquinas para calentar las piscinas u otras zonas del barco.

Toda la iluminación es LED y fluorescente, incluidas las escaleras con más de 61.000 cristales de Swarovski y la cúpula de 93 metros con reproducción de imágenes las 24 horas. A esta Galleria Grandiosa dan los cinco restaurantes de especialidad y muchos de los bares.

La hora de la mesa es una cuestión seria para los huéspedes a bordo. Decidirse suele plantear dilemas profundos, y para probarlo todo hay que aplicar mucha planificación. Los chefs principales son el español Ramón Freixa (dos estrellas Michelin) que tiene, además, su bar de tapas ¡Hola!, y el alemán Harald Wohlfahart (tres estrellas Michelin). A ellos se suma el Kaito Teppanyaki y Sushi Bar, y el grill americano con carne de Angus de Chicago llamado Butcher's Cut. Considerado por muchos uno de los mejores pasteleros del mundo, el chef francés Jean-Philippe Maury, está a cargo de la pastelería, el chocolate y los postres. Los huéspedes pueden elegir alguno de sus 13 sabores de helado, 10 tipos de crêpes, 9 tipos de sundae, o crear su propia tableta de chocolate, en una Tablet electrónica, cargada con cientos de opciones.

Después de comer, si el gimnasio de última generación resulta demasiada actividad, pocos podrán resistirse a la propuesta del MSC Aurea Spa, un auténtico spa balinés de 1.100 m2 con un exótico interior de piedra natural, maderas y mosaicos, equipado con suites para tratamientos y masajes, y, por supuesto, una zona termal. Combina tratamientos de Age Restore de Ila, 21 tipos de masajes, 25 servicios de maquillaje y belleza de la marca Kripa, la peluquería de Jean Louis David y el salón de uñas de Opi. Allí, madre e hija pueden solicitar la manicura "Queen & Princess" y compartir tiempo de calidad en la tranquilidad del spa. Por otro lado, Medispa propone tratamientos de criolipolisis para la reducción de células grasas, y el equipo de Dr Joseph brinda los suyos de rejuvenecimiento y faciales.

Las cabinas ascienden a 2421, y con una alta proporción con vista al mar: desde elegantes cabinas con balcón y suites dúplex hasta cabinas modulares para grupos o familias de hasta 10 personas, o individuales en los Estudios Interior.

En materia de entretenimiento, al casino, el Aquapark, el simulador de F1, bowling, Sports Bar y las ocho nuevas producciones teatrales, MSC ha sumado -desde su debut en el MSC Meraviglia- dos nuevos espectáculos del Cirque du Soleil at Sea. Son producciones originales con nuevas acrobacias y participación interactiva de la audiencia. Los espectáculos se llevan a cabo en el Carousel Lounge, especialmente construido para recibir a unos 400 huéspedes. El escenario de 360º, que da nombre al salón, gira para hacer todavía más impresionantes las acrobacias aéreas. Cuenta con un elevador de dos metros en el centro de la mesa giratoria para levantar al artista por encima del escenario. Este nuevo ascensor se utiliza durante el acto de malabarismo de Cosmos y el acto de contorsión de Exentriks, los espectáculos del Cirque du Soleil.

La oferta para niños va mucho más allá del tradicional Kids Club. No son uno, sino cinco, y están divididos por edades. El Chicco Baby Club, de 1 a 3 años; el Mini y Juniors Club de 3 a 11 años (con la colaboración de LEGO), y el Young & Teen Club para jóvenes de entre 12 y 17 años. Este último tiene, además de las últimas consolas de juego, un equipo especial de baile -la MSC Dance Crew, desarrollada con Fremantle, la productora detrás de los talent shows de televisión como Idols, Factor X y Got Talent-, que les enseñarán a los adolescentes a luchar por ganar el título de baile del año. También cuentan con la posibilidad de ser capacitados en el pilotaje de drones para poder competir en una carrera de relevos con 15 obstáculos, que se llevará a cabo una de las noches en el Sportplex del barco.

Para no perderse ante semejante oferta, MSC for Me es un programa digital multicanal que permite a los huéspedes interactuar con el barco y los miembros de la tripulación en cualquier momento. El MSC Grandiosa es el sexto crucero conectado de la compañía, y mediante esta tecnología se puede hacer check in, obtener notificaciones sobre las actividades en tiempo real, hacer reservas y hasta ubicar al grupo familiar en un mapa de la embarcación. El MSC Grandiosa suma, además, el servicio de ZOE, el asistente personal virtual desarrollado especialmente por MSC. Se trata de una tecnología de inteligencia artificial activada por voz que habla siete idiomas (español, inglés, italiano, francés, alemán, portugués y chino mandarín), y puede responder cientos de preguntas sobre el crucero y proporcionar información sobre las instalaciones a bordo, orientación, sugerencias, servicios de reserva y de ayuda. Todavía no responde preguntas sobre el mundo exterior. Todavía.

En cifras

Huéspedes: 6334

Tripulación: 1704

Cabinas: 2421

Puentes: 19

Restaurantes: 13

Largo: 331,43m

Ancho: 43m

Alto: 67m

Tonelaje: 181.000 toneladas