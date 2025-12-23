Navidad 2025: este es el precio del pan dulce que vende Damián Betular

El sector de la pastelería artesanal presenta sus novedades estacionales ante la cercanía de la Navidad 2025. El chef Damián Betular exhibe una propuesta integral de repostería alusiva en su local comercial de Villa Devoto. Esta iniciativa contempla la elaboración de productos clásicos con materias primas de alta calidad.

Cuánto cuesta el pan dulce de Damián Betular

El precio del pan dulce en la pastelería del jurado de MasterChef Celebrity (Telefe) es de $56.000 por la unidad de 750 gramos. De acuerdo con la información oficial de Betular Pâtisserie, el producto integra una receta que combina cacao, frutos secos tostados, naranjas en conserva y chocolate de tipo semi amargo. La terminación de la pieza luce un craquelin de cacao con avellanas en la superficie.

El pan dulce de Betular Pâtisserie pesa 750 gramos y combina cacao con naranjas (Fuente: Betular Pâtisserie)

La marca comercializa este alimento dentro de una caja de diseño sofisticado para facilitar su traslado y conservación. La pieza forma parte de una colección especial para este mes de diciembre. El público adquiere el artículo directamente en el local ubicado en el barrio de Villa Devoto o mediante la plataforma digital de la firma. Los ingredientes seleccionados buscan un equilibrio entre la humedad de la masa y la intensidad de los agregados.

Qué otros productos de Navidad ofrece Betular

La propuesta temática de este ciclo incluye una variedad de dulces inspirados en El Cascanueces. La oferta contempla una figura de chocolate con leche rellena de gianduja de pistachos que pesa 200 gramos. El valor de este objeto comestible alcanza los $54.000.

Los clientes también disponen de tres versiones de turrones artesanales con un costo de $28.000 por cada unidad de 180 gramos. Las variedades presentan combinaciones de pecán con frambuesa, maní con caramelo salado o avellanas con cookies.

La figura de chocolate inspirada en el personaje del cascanueces tiene un valor de mercado de 54.000 pesos (Fuente: Betular Pâtisserie)

La degustación de mini-tortas permite probar nueve ejemplares diferentes de la vidriera por un total de $110.000. El conjunto integra sabores como limón, frambuesa, frutilla, café y pistacho.

También se lanzaron macarons de edición limitada se ofrecen en presentaciones de seis, 12 o 24 unidades. El empaque de mayor tamaño tiene un costo de $122.000. La lista de artículos cierra con frascos de grageas de 180 gramos por $28.000. Estas golosinas cuentan con cuatro versiones: coco con chocolate blanco, maní garrapiñado, avellanas o galletas de jengibre.

Los turrones artesanales de la línea festiva pesan 180 gramos y cuestan 28.000 pesos (Fuente: Betular Pâtisserie)

Valores de los pan dulces de otros cocineros reconocidos

La oferta de los profesionales de la cocina en la Ciudad de Buenos Aires presenta alternativas para distintos presupuestos. En los locales de Maru Botana Dulce y Salado, el kilo del postre tradicional cuesta $46.000. La pastelera ofrece una opción con frutos secos y glaseado cítrico. Existe una segunda variante que lleva chocolate tanto en el interior como en la cobertura exterior.

El chef italiano Donato De Santis elabora su propia versión del producto en Cucina Paradiso. El valor de la pieza de 750 gramos es de $29.900. La receta de De Santis prioriza la técnica original de Milán con una masa de textura liviana. El panificado se consigue en cualquiera de las seis sucursales que la marca posee en territorio porteño.

El pan dulce de Casa Sáenz

Ximena Sáenz, exintegrante de Cocineros Argentinos en la TV Pública, dispone de tres gustos en su restaurante Casa Sáenz. El precio de cada unidad de 750 gramos es de $45.000. La carta incluye una preparación de chocolate con dátiles, otra de chocolate blanco con frambuesas y una tercera de pistacho. Las reservas para estos pedidos concluyen este lunes 22 de diciembre.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.