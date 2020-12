Crianza en positivo: conocé la pedagogía Montessori

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de diciembre de 2020 • 17:19

ContentLAB LA NACION, junto con Nutrilon4, presenta su primer podcast dedicado a la crianza en positivo. Durante 10 episodios, Leila Sobol, periodista de LA NACION, charla con Astrid Steverlynck de Fundación Maria Montessori, sobre las diferentes herramientas que la pedagogía Montessori brinda a los padres para preparar a sus hijos para el futuro. Desde el valor de los límites hasta el apego seguro.

Criar en casa con Montessori

La hazaña de educar es una aventura que depara de todo. A veces nos atacan las dudas constantes sobre si lo estamos haciendo bien, a veces nos sentimos un poco solos como padres, otras terminamos comparando a nuestros chicos con los hijos de nuestros amigos. Pero también están esas ocasiones, con suerte la mayoría, en las que la crianza es una experiencia de suma alegría: la alegría de verlos crecer. Todo eso engloba la crianza y para hablar del tema en toda su amplitud y profundidad estamos hoy con Astrid Steverlynck, parte de la Fundación Argentina María Montessori:

¿Qué es la crianza "natural"?

"Una esponja", así es como la sabiduría popular bautiza a los chicos por esa capacidad increíble que tienen de absorber conocimiento a partir del mundo que los rodea. La pregunta del millón puede ser ¿Cómo hacemos como padres para aprovechar esa facultad de una manera positiva y con respeto? De esto charlamos con Astrid Steverlynck, bienvenida, Astrid es miembro de la Fundación Argentina María Montessori, parte de la Fundación Argentina María Montessori.

¿Por qué importa tanto "el ambiente"?

Si hay un tema sobre el que podemos encontrar pilas de información -aunque muchas veces confusa- ese es el de la crianza. Cada experto trae su librito y realmente son muchas las veces que como padres no sabemos qué hacer. Charlamos con Astrid Steverlynck, miembro de la Fundación Argentina María Montessori, sobre un tema que en la pedagogía Montessori es central: el ambiente.

Todo sobre el apego

Si hablamos de "apego" una de las primeras imágenes que vienen a la mente es la de los mamíferos junto a sus crías: la forma en la que las tienen muy cerca, les dan calor, las amamantan. ¿Qué nos pasa a los seres humanos con esa cercanía tan vital? Un tema hermoso y de muchísima profundidad que vamos a charlar con Astrid Steverlynck, miembro de la Fundación Argentina María Montessori y nuestra guía en temas de crianza.

El tesoro del lenguaje

Leyendo sobre pedagogía Montessori descubrí un dato que tal vez pueda parecer obvio, pero me parece que no siempre lo tenemos en cuenta en toda su dimensión: que el proceso de adquirir las palabras arranca en realidad mucho antes de que un chico empiece a hablar. Dicho de otra forma: un bebé, incluso cuando es muy chiquitito, tiene ya la capacidad natural para incorporar la estructura del lenguaje, cosas como el orden de las palabras en una oración y hasta las categorías de palabras que usamos, como artículos, sustantivos o verbos. ¿Qué implicancias tiene todo esto?

¿Por qué importa el orden?

En el terreno de la educación de los chicos tendemos a asociar el "orden" con control ¿no? Bueno, vamos ver si podemos desandar un poco esa idea y tratar de entender qué significa el orden y por qué puede resultar un "aliado impensado" en la crianza. Astrid Steverlynck, miembro de la Fundación Argentina María Montessori, está hoy con nosotros para ayudarnos a reflexionar sobre este concepto.

¿Qué hay de los famosos "límites"?

El de los límites es un tema que atraviesa profundamente los debates en educación, pero también las discusiones hacia el interior de las familias. ¿Cómo se ponen límites, de qué límites hablamos, hasta dónde sirven? ¿Hay que poner muchos o pocos? ¿Y qué pasa cuando los chicos no nos hacen caso? Astrid Steverlynck es parte de la Fundación Argentina María Montessori y está hoy con nosotros para hablar de este tema tan medular en la crianza.

¿Cómo educar chicos independientes?

Hay una frase de la pedagogía Montessori que resulta muy conocida: "Ayudame a ayudarme a mí mismo". Es clara, es gráfica, es potente, pero ¿qué quiere decir en el fondo? ¿Cuál es su significado profundo? ¿Y que tiene que ver con la necesidad de los chicos de independencia, esa alegría apabullante que nos transmiten cada vez que son capaces de hacer las cosas por sí solos? Para charlar de todo esto estamos una vez más junto a Astrid Steverlynck, nuestra guía en temas de crianza y miembro de la Fundación Argentina María Montessori.

Pantallas, ¿sí o no?

Nos guste o no, las pantallas forman parte de nuestra vida cotidiana como nunca antes en la historia. Y respecto específicamente de la educación eso nos dispara mil preguntas, ¿cuánto tiempo es recomendable que los chicos estén frente a la tele, o la computadora o el celular o la tablet? ¿Qué contenidos se recomienda ofrecerles? La pedagogía Montessori tiene muchísimo para decir al respecto y también unas ideas bien interesantes que nos va a estar contando Astrid Steverlynck, parte de la Fundación Argentina María Montessori.

¿Cómo hacer para alimentarlos mejor?

Venimos hablando de crianza y también de ambiente, de independencia, de apego, de juego y no podemos dejar de lado una cuestión que nos atraviesa desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, varias veces por día. A veces fluye sin problemas y otras es un drama y si a vos te pasa seguro que sabés que estoy hablando de la alimentación, de cómo nos nutrimos, de todo aquello que comemos y no comemos. Cómo hacer para que los chicos coman mejor es una de las preguntas que más surgen hoy entre los padres, pero no vamos a hablar hoy de esta cuestión desde un punto de vista estrictamente nutricional sino más conceptual, o filosófico, y para charlamos con Astrid Steverlynck, parte de la Fundación Argentina María Montessori.

