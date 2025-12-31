Cómo es el ritual de las 12 uvas de Año Nuevo 2026 que tenés que aplicar para atraer la fortuna
La tradición es comer esta fruta a medida que suenan las campanadas de la medianoche, visualizando una intención para cada mes del año entrante
- 3 minutos de lectura'
Muchos consideran que Año nuevo representa un momento de apertura energética y renovación. En ese sentido, muchas personas recurren a rituales para canalizar esta energía hacia sus objetivos del año entrante. Es una forma de cerrar el año y proyectar deseos de prosperidad, salud y bienestar hacia el futuro. Uno de los más conocidos es el de comer 12 uvas a la medianoche. De esa forma, se puede atraer fortuna y abundancia para arrancar el 2026.
Este rito tiene sus raíces en la España de finales del siglo XIX y principios del XX. Aunque existen diversas teorías sobre su masificación, la más aceptada apunta a un excedente de cosecha en 1909, que llevó a los productores a promover el consumo de esta fruta como “uvas de la suerte”. Desde entonces, muchos recurren a comer esta fruta históricamente vinculada con la fertilidad, el placer y la abundancia de la tierra.
Además, es muy simple de realizar: solo hacen falta 12 uvas frescas (preferentemente sin semillas para facilitar el rito), un plato pequeño y una copa con alguna bebida espumante, como puede ser champán o sidra. También se puede recurrir a un papel y algo para escribir.
A continuación, estos son los pasos para el ritual de las 12 uvas de Año Nuevo:
Preparación
Antes de la medianoche, se deben seleccionar las 12 uvas y descartar aquellas que estén dañadas. Se recomienda quitarles las semillas o la piel si esto dificulta la ingesta veloz. También se puede escribir una lista con 12 propósitos breves, uno por cada uva, para evitar bloqueos mentales en el momento del brindis.
Comer las uvas
Al dar las 00, se debe comer una uva con cada campanada del reloj. Para este momento, se sugiere estar de pie y con la mano derecha libre para tomar los frutos. También es importante mantener la calma y no intentar tragar todas las uvas a la vez, sino seguir el ritmo del reloj.
Intencionar
Mientras se mastica cada uva, se debe repetir internamente el deseo correspondiente a cada mes. Por ejemplo: “Enero: salud abundante”, “Febrero: éxito laboral”, y así sucesivamente. La clave es la visualización, es decir, ver el deseo ya cumplido mientras se consume el fruto.
Cierre
Cuando ya se comieron las 12 uvas, hay que esperar a que el reloj termine de marcar la medianoche. Inmediatamente después, se realiza el brindis con una bebida espumante, cuya efervescencia simboliza la expansión de la alegría y la vitalidad. Se aconseja que el primer trago de la bebida sea acompañado por un pensamiento de gratitud, y así sellar el compromiso con el año que comienza.
Si se ha utilizado una lista escrita con los deseos, se puede guardar en un lugar personal (como una agenda) o quemarla de forma segura para liberar la intención al universo.
- 1
Año Nuevo: esto es lo que hay que tirar a la basura antes de que inicie 2026
- 2
Los 5 perfumes de hombre favoritos de las mujeres en 2025, según la última actualización de Fragrantica
- 3
Escapada de verano: tres playas en las que te podés meter al agua y están a una hora de Buenos Aires
- 4
La encontraron sola y hambrienta afuera de su carpa en el medio del desierto y realizaron un rescate casi imposible