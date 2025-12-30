Año Nuevo: esto es lo que hay que tirar a la basura antes de que inicie 2026

El advenimiento del Año Nuevo 2026 es el momento ideal para la introspección y la planificación. Sin embargo, antes de concentrarse en los nuevos propósitos, es crucial realizar una profunda limpieza energética y física del hogar y de la vida.

Según disciplinas como el Feng Shui, el exceso de cosas acumuladas, conocido como “desorden” o clutter, no solo ocupa espacio, sino que retiene energía estancada (Sha Chi), impidiendo que las nuevas oportunidades y la prosperidad fluyan libremente.

A continuación, que hay que tirar a la basura antes de que inicie 2026:

1 Deshacerse de objetos rotos y dañados

En el Feng Shui, cualquier objeto roto, dañado o que no cumple su función, simboliza asuntos pendientes o aspectos rotos de nuestra vida.

Dejarlos en casa es enviar un mensaje al universo de que aceptamos lo incompleto o imperfecto:

2 Artículos con energía negativa acumulada

Vajilla rota: tazas astilladas, platos cascados o vasos con grietas. Estos elementos representan la escasez y deben ser descartados de inmediato, dado que la cocina y el comedor son centros de abundancia.

tazas astilladas, platos cascados o vasos con grietas. Estos elementos representan la y deben ser descartados de inmediato, dado que la cocina y el comedor son centros de abundancia. Aparatos electrónicos inservibles: celulares viejos, cables dañados, pilas agotadas o electrodomésticos que no se reparan. Estos objetos no solo ocupan espacio, sino que simbolizan una conexión o comunicación rota . Deben ser desechados en puntos de reciclaje especializados.

celulares viejos, cables dañados, pilas agotadas o electrodomésticos que no se reparan. Estos objetos no solo ocupan espacio, sino que simbolizan una . Deben ser desechados en puntos de reciclaje especializados. Muebles o espejos rotos: los espejos rotos se consideran especialmente negativos en la energía del hogar. Si un mueble está dañado y no se reparará antes de 2026, lo mejor es descartarlo.

los espejos rotos se consideran especialmente negativos en la energía del hogar. Si un mueble está dañado y no se reparará antes de 2026, lo mejor es descartarlo. Plantas muertas o secas: las plantas simbolizan el crecimiento y la vida. Mantener un jarrón con flores secas o plantas marchitas puede simbolizar un estancamiento de la vitalidad en el hogar.

3 Papeles y documentos para despejar la mente y finanzas

El desorden mental y el estrés financiero se reflejan a menudo en la acumulación de papel.

Despejar los documentos innecesarios es crucial para la tranquilidad del Año Nuevo 2026:

Deudas: si se tienen deudas que pueden ser saldadas antes del 31 de diciembre, hacerlo. Y si se cuenta con papeles o recordatorios de deudas pasadas ya pagadas, destruirlos(triturarlos es lo ideal). Los papeles de deudas simbolizan una carga financiera constante.

si se tienen deudas que pueden ser saldadas antes del 31 de diciembre, hacerlo. Y si se cuenta con papeles o recordatorios de deudas pasadas ya pagadas, destruirlos(triturarlos es lo ideal). Los papeles de deudas simbolizan una constante. Tickets y facturas viejas: los recibos de compras que ya caducaron, tickets de servicios ya utilizados o notas de gastos de hace más de un año deben ser descartados. Solo conservar aquellos que necesita para impuestos o garantías.

los recibos de compras que ya caducaron, de servicios ya utilizados o notas de gastos de hace más de un año deben ser descartados. Solo conservar aquellos que necesita para impuestos o garantías. Libretas: una agenda del año anterior simboliza ciclos cerrados. Si bien se debe guardar información importante, es aconsejable desechar las libretas llenas de pendientes no resueltos para que el 2026 no herede la carga mental del año anterior.

4 Ropa y artículos sin uso: hacer espacio para lo nuevo

El armario es un claro reflejo de nuestra disposición a recibir lo nuevo:

La regla de los 12 meses: cualquier prenda de ropa, zapato o accesorio que no haya utilizado en los últimos 12 meses (o dos temporadas) debe ser donado o descartado. Mantener ropa vieja y sin uso solo ocupa espacio que podría ser llenado con nueva energía.

cualquier prenda de ropa, zapato o accesorio que (o dos temporadas) debe ser donado o descartado. Mantener ropa vieja y sin uso solo ocupa espacio que podría ser llenado con nueva energía. Artículos de uso personal: maquillajes, cremas o medicinas vencidas. Estos productos pueden ser dañinos y retienen energía de cuidado personal obsoleto .

maquillajes, cremas o medicinas vencidas. Estos productos pueden ser dañinos y retienen energía de . Regalos no deseados o duplicados: objetos que nunca usó o que se recibieron por compromiso. Al descartarlos o donarlos, se libera esa energía de obligación y desinterés, haciendo espacio para recibir regalos con verdadera utilidad en 2026.

La tarea de tirar a la basura antes de que inicie 2026 es más que una simple limpieza, es un ritual de liberación. El objetivo es que la medianoche del 31 de diciembre, encontrarse mucho más libre y preparado, para recibir el Año Nuevo 2026 con una mentalidad de abundancia, prosperidad y orden.