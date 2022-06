Criticó a un restaurante pero la respuesta del dueño fue lapidaria: “Lo que querías es una falta de respeto”

La reputación de un negocio gastronómico constituye gran parte de su probable éxito. Además del famoso boca a boca que persiste a pesar de los años, la tecnología también le agregó su aporte y le simplificó el camino a los clientes, que observan además del menú y las comodidades del lugar, la opinión de otras personas en cuanto al servicio brindado. Los comentarios de Google construyen una imagen y en algunos casos, los comensales no se retiran del todo conforme o bien su visita no cumple con la expectativa.

En un caso singular, un restaurante mexicano llamado La Pachuca, ubicado en el barrio Barcelona, reúne las dos variables anteriormente expuestas: una nota media-alta en sus calificaciones, con 4,5 estrellas y más de 1500 comentarios, y en contrapartida, algunos comentarios de clientes que se retiraron insatisfechos y califican negativamente. Una vez publicados, son respondidos por el mismo dueño del local, quien no suele emplear los mejores modales para paliar la situación.

Uno de los casos que más ofuscó al propietario fue el comentario de una pareja, que asistió con su bebé y reclamó que no los dejaron entrar al local en medio de una lluvia torrencial: “Me dirigía a este restaurante a cenar y de camino nos cayó encima un tremenda lluvia. Al llegar y preguntar al encargado si habría posibilidad de cenar, y viendo que mi pequeña de 20 meses estaba literalmente empapada junto a mí y mi mujer, nos respondió que no había tal posibilidad”.

Al continuar con su crítica, el usuario expuso la condición humana del dueño y cargó contra su responsabilidad: “En ningún momento dicho encargado nos ofreció cobijo de la lluvia, siendo numerosos clientes los que, alucinando con la situación, se solidarizaron con nosotros ofreciendo camperas o toallas. Espero que, si algún día decide ser padre, nunca se encuentre en una situación tan extrema con un impresentable como él”.

El restaurante La Pachuca, ubicado en México

La respuesta del dueño: “La gente no te ayudó a vos, ayudó a tu niña”

Acto seguido, el dueño no se guardó nada y defendió a ultranza su postura: “¿Y qué tal si no sacas a tu bebé de 20 meses en un día que estuvo nublado desde la tarde y con advertencia de lluvias fuertes directas al móvil (teléfono) por si las nubes no te eran suficiente? ¿Qué tal si llevas un paraguas o cobertura porque el día se anunciaba? ¿Qué tal si no usas a tu niña como excusa para saltar la fila y que se te dé un lugar en el restaurante antes que la gente que lleva tiempo esperando?”.

No conforme con la confrontación inicial, el dueño del establecimiento fue por más y le remarcó: “La gente no te ayudó a vos, ayudó a tu niña. ¿Viste a alguien decirte: ‘Yo te cedo mi lugar y pásate con tu nena?’. No. Porque lo que querías es una falta de respeto con todos los que estaban ahí esperando. No te confundas. Gracias por contribuir a crearnos una clientela más pensante y sensata riéndote de ella”.

Un tercero en discordia se sumó a lo que en ese momento ya era una conversación y manifestó su parecer en favor del cliente maltratado: “Tips para la vida: calma los ánimos, respira profundo, aprende a disfrutar, sonríe, trata bien a la gente y verás como obtendrás lo mismo de ellos además de mucho menos disgustos. El mundo y lo que nos pasa no es más que un reflejo de nosotros mismos”