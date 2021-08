Publicó una dura reseña contra un restaurante y la respuesta del dueño fue feroz

El dueño de un restaurante en Reino Unido rebatió con una respuesta feroz la reseña negativa que un cliente le había dejado en una reconocida app de hotelería y gastronomía. Una a una, el titular del local gastronómico desmintió las acusaciones del comensal.

Gary Usher es el dueño del restaurante Sticky Walnut in Hoole, en las afueras de Chester. Mientras revisaba las reseñas que sus clientes le habían hecho a través de TripAdvisor descubrió una calificación de dos estrellas, en la que si bien destacaban el sabor de la comida se quejaban del servicio del lugar.

Identificado con el nombre Rob, un cliente señaló en la app que si bien la comida era excelente, el lugar tenía una manera de atender al estilo de la reconocida aerolínea low-cost Ryanair. A su vez el comensal remarcó que tras haberse quejado, el personal del restaurante no le dio una respuesta satisfactoria.

La reseña del cliente que desató una contundente reacción por parte del dueño del restaurant Lad Bible

Como figura en la reseña, compartida por el sitio Lad Bible, el cliente cenó en Sticky Walnut a comienzos de julio de este año. Y días después de haber pasado por el restaurante descargó toda su furia en TripAdvisor. “La buena noticia es que la comida aquí es muy, muy sabrosa y merece una calificación alta. La mala noticia es que a la gerencia del restaurante no le importa un cara… la experiencia del cliente. Comí aquí el 9 de julio y me quejé ante el gerente, que me trató bastante mal, y luego le escribí al propietario. ¿Un restaurante que aspira a ofrecer una buena experiencia gastronómica pero ha perdido la capacidad de empatizar con los clientes y los ignora cuando se quejan? Eso es realmente una lástima”, concluye la reseña.

La respuesta del dueño del restaurante

Tras haber leído el mensaje, Usher explicó que se sintió muy dolido por la manera en la que sus empleados habían sido tratados ese día por el cliente. El dueño, que además posee otros restaurantes y una vasta trayectoria, gastronómica, le respondió con un largo e irónico texto.

“¡Por el amor de Dios, Robert! Creo que ya estoy por jubilarme en “TwitAdvisor” (TripAdvisor) de manera que no perdamos tiempo. Parece que esperaste 11 días desde que te suscribiste a Twitadvisor para escribir tu primera reseña”, comienza el texto redactado por el dueño de Sticky Walnut.

A continuación, Usher destacó los términos en los que se le había hecho la reserva y qué sucedió luego. “Rob habías reservado una mesa para un viernes a la noche por un período de 1 hora 45 minutos. Esa es una práctica estándar para las franjas muy ocupadas, algo que los comensales y los restaurantes a nivel del mundo suelen ajustarse. Después del postre, el gerente, ese que decís que no le importó nada, se acercó y te recordó que deberían dejar la mesa a la brevedad. Ignoraste ese pedido y ordenaste otra ronda de bebidas. Quizás si tus compañeros de fiesta hubiesen llegado en horario todo este se hubiera evitado”, añadió.

Usher continuó con su relato y describió la manera ofensiva en la que el cliente se comportó, aún sabiendo que el tiempo previsto para la ocupación de la mesa había sido sobrepasado con creces. “Cuando el gerente regreso una última vez a pedirte amablemente que debían despejar la mesa para nuestros próximos comensales, te paraste, lo prepoteaste y le apuntaste con el dedo en la cara. La respuesta del gerente fue: ‘Señor, por favor, ¿puede dejar de apuntarme en la cara?’. Vos le dijiste que no se merecía ese puesto y que no estaba calificado para ocuparlo y tu madre se unió en las agresiones hacia él. En ese momento mostraron la hilacha con la clásica frase: ‘Ambos trabajamos en restaurantes de manera que sabemos cómo funciona. Deberían regalarnos estas bebidas’”, sumó.

Sobre las capacidades del gerente, el dueño las defendió a capa y espada. Además de explicar que ha trabajado con él por los últimos ocho años remarcó que es una persona absolutamente calificada para el puesto.

El dueño del restaurante reveló que Robert amenazó al gerente con informar acerca de lo sucedido con el dueño, a quien llamó “amigo”, pero ese no es el caso. “En un raro devenir de las cosas me enviaste un e-mail, a ‘tu amigo de Sticky Walnuts’. Debés haber perdido mi número, Rob. Pero sin sorprendernos, ni el gerente ni yo sabemos de vos”, sentenció.

A modo de cierre, Usher explicó qué medida adoptó como dueño Sticky Walnut. “Leí tu e-mail, Rob y me importó mucho, pero no lo que vos dijiste, sino la manera en la que trataste a los empleados. Por eso, en lugar de responderte, elegimos bloquear tu número y el tu madre y colocamos una nota en nuestro sistema de reservas para que no aceptar nunca más una reserva de tu parte”, concluyó.

