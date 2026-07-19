Cuál es el nombre de niña que cada vez más papás eligen en la Argentina

Elegir el nombre para un hijo representa una de las decisiones más significativas en la vida de los padres. Durante los últimos años, las tendencias muestran una transformación clara hacia alternativas breves, sofisticadas y de fácil pronunciación. En este contexto de cambios en las costumbres registrales, Olivia se posiciona como uno de los nombres de niña predilectos en la Argentina.

Cada vez más papás eligen este nombre para sus hijas (Foto: Pixabay)

La raíz del nombre es latina y deriva del vocablo oliva, término vinculado de manera directa con el árbol del olivo. Su significado cultural se interpreta con frecuencia como “la que protege la paz”, “la pacificadora” o “la que trae armonía”, dado que el olivo simboliza desde la antigüedad la esperanza, la sabiduría y la reconciliación. Por esta razón, las familias eligen este apelativo no solo por su estética, sino también por el mensaje positivo que transmite.

Cada vez más padres buscan nombres cortos y fáciles de pronunciar (Foto: Pixabay)

Debido a su origen histórico, el nombre vivió diversos momentos de auge en la sociedad. Según los registros del portal Geneanet, los tres períodos de mayor popularidad fueron 1969, 1982 y 2023. Ahora, en 2026, la elección vuelve a cobrar fuerza entre las familias.

La difusión internacional del nombre ocurre también gracias a distintas celebridades. Entre las figuras más destacadas resalta Olivia Newton-John, la cantante y actriz recordada por su protagónico en Vaselina durante 1978. También figura Olivia Wilde, actriz y directora estadounidense reconocida por sus roles en las series The O. C. y Dr. House. Otra personalidad relevante es la legendaria actriz de la época dorada de Hollywood, Olivia de Havilland, ganadora de dos premios Oscar. En la actualidad, el nombre mantiene vigencia con Olivia Rodrigo, cantante estadounidense famosa por éxitos como “Deja vu” y “Vampire”, además de la actriz argentina Olivia Hussey, quien interpretó a Julieta en el film Romeo y Julieta de 1968.

Respecto a la celebración del santo, las personas llamadas así festejan su onomástica en tres fechas distintas dentro del calendario cristiano: el 3 de febrero, el 5 de marzo y el 10 de junio. Una ventaja central de esta opción es su escritura casi idéntica en gran parte de los idiomas, factor que favorece su uso internacional. No obstante, existen variantes para quienes buscan algo menos común.

La influencia de gran cantidad de estrellas del cine y la televisión es lo que lleva a muchos padres a elegir este nombre (Foto: Pixabay)

En francés, el nombre se escribe Olivie; en polaco, los padres optan por Oliwia; el ruso presenta la forma Oliviya, mientras que el japonés registra la variante Oribia. Estas alternativas demuestran la versatilidad de un nombre que combina tradición con una fonética moderna, capaz de adaptarse a diversos entornos lingüísticos globales sin perder su esencia. Así, esta denominación reafirma su lugar como tendencia vigente en el registro de nacimientos en el país.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA