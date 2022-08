Cuáles son los beneficios que aporta la cáscara del limón y cómo aprovechar sus propiedades

El limón es uno de los alimentos indispensables en la cocina: combina con una gran variedad de platos, resalta el sabor y, si se quiere, brinda un toque ácido. Y aunque se reveló mucho de los múltiples beneficios que tiene su jugo y pulpa, poco se menciona sobre su cáscara que, sin duda, forma parte de todo el contenido nutricional que podemos aprovechar de esta fruta.

A pesar de tener un sabor agrio, una vez que conozcas todas las propiedades nutricionales de la cáscara de limón, así como los beneficios que puede traer a tu salud, es probable que no vuelvas a desecharla. Por eso, además de contarte sobre sus bondades, hoy vamos a enseñarte algunas recetas para aprovecharla.

El limón es un aliado para el organismo shutterstock - Shutterstock

Razones para consumir la cáscara de limón

La cáscara de limón aporta diversos beneficios. Contiene, por ejemplo, calcio y potasio, importantes para mantener huesos fuertes y una buena circulación celular en nuestro cuerpo. También son buenas para reforzar el sistema inmunológico, ya que cuentan con una gran cantidad de vitamina C.

Consumir cáscara de limón ayuda, además, al sistema digestivo, porque su fibra contribuye a reducir la inflamación y mantiene el metabolismo funcionando correctamente.

El portal Lemon World, asegura que cuenta con grandes propiedades antivirales para prevenir la gripe e, incluso, ayuda a regular y controlar la presión arterial. Asimismo, el sitio especializado en salud, Holadoctor menciona que, como la cáscara es un antioxidante, favorece la piel, ya que combate el estrés oxidativo y previene la aparición de arrugas y manchas de envejecimiento, además de disminuir la piel reseca.

No obstante, el sitio también aclara que es un mito que la cáscara de limón ayude a prevenir el cáncer por el hecho de que no hay ningún estudio que muestre evidencia científica de ello. Por otro lado, advierte que no es buena idea consumir limón en exceso. ¿El motivo específico? Puede dañar el estómago, con la aparición de úlceras o gastritis.

El limón es muy usado en todo tipo de de sentidos Shutterstock

¿Cuál es la mejor manera de consumir la cáscara de limón?

Ahora que conocés las propiedades de la cáscara de limón, existen varias recetas para aprovechar sus propiedades. Por ejemplo, el portal Cítricos Siscaret recomienda este té:

Ingredientes:

2 limones

1 litro de agua

Miel

Procedimiento:

Lavar los limones y desinfectar la cáscara para que no existan bacterias que puedan dañar tu organismo.

Cortar los limones y exprimir el jugo.

Calentar agua en una olla o recipiente y agregar las cáscaras de limón.

Cuando empiece a calentarse el agua, agregar solo la mitad de jugo de limón para darle sabor a la bebida.

Una vez que la infusión esté hirviendo, retirar del fuego y dejar reposar por 10 minutos.

Lo mejor es agua caliente, limón y miel, aconsejan expertos Pixabay

De esta manera, aprovecharán al máximo las propiedades de la cáscara de limón y sus beneficios. No obstante, nunca tienen que olvidar de consultar a un nutricionista, ya que siempre es mejor estar asesorado para disfrutar de su alimentación y salud.