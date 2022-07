Cuáles son los mejores 5 sitios para viajar en lo que queda de 2022, según Lonely Planet

Si desea armar las valijas, alistar pasaportes, reservar un vuelo e irse a un lugar que lo saque de su cotidianidad -y aprovechar los cinco últimos meses que quedan de 2022-, la compañía de turismo Lonely Planet realizó una lista con los 5 mejores destinos para vacacionar por todos los continentes.

1. Taipei, Taiwán

La capital de Taiwán es la combinación perfecta entre dos mundos: su arquitectura va desde rascacielos modernos hasta templos y palacios antiguos. Gracias al Trópico de Cáncer que se ubica en el sur de la ciudad, esta se mantiene con un clima húmedo todo el año. Las atracciones más visitadas por los turistas son el Taipei 101, el Museo del Palacio Nacional, el Zoológico de Taipei, el Salón Conmemorativo de Chiang Kai-shek y el Mercado Nocturno de Shilin.

Taipéi, Taiwan; Foto: David Chang EFE

2. Atlanta, Estados Unidos

En el estado de Georgia se encuentra la famosa ciudad de Atlanta, donde podrá encontrar la comida típica del sur de Estados Unidos y experimentar las cuatro estaciones climáticas -que van desde 4 grados en invierno hasta 31 en verano-

Si es visitante primerizo, la página oficial Discover Atlanta le recomienda ir a El Centennial Olympic Park (Parque Centennial Olympic), que está rodeado por el Georgia Aquarium (Acuario de Georgia), el World of Coca-Cola (Mundo de Coca-Cola), la oficina global de CNN, el Children’s Museum of Atlanta (Museo Infantil de Atlanta), el Center for Civil and Human Rights (Centro de los Derechos Humanos y Civiles) y el Chick-fil-A College Football Hall of Fame (Salón de la Fama Universitario Chick-fil-A).

Atlanta, Estados Unidos IStock

3. Nicosia, Chipre

Antes de visitar Nicosia hay que conocer un poco de su pasado, ya que es la única ciudad del mundo que está dividida en dos. Todo comenzó cuando el 30 de diciembre de 1963 el oficial del ejército británico Michael Perrett-Young trazó con un lápiz la línea que pretendía frenar los enfrentamientos entre los grecochipriotas y los turcochipriotas. Desde ese momento y hasta hoy, la metrópolis se divide en turcochipriota Lefkoşa, al norte, y la grecochipriota Lefkosia, al sur.

En ambos lados, los turistas pueden vivir experiencias distintas. En el sur se recomienda ir a los muros de Venecia, a la puerta de Famagusta y a la Torre Shacolas, mientras que en el norte la Mezquita Selimiye y la columna veneciana son muy concurridas.

Nicosia, Chipre IStock

4. Mérida, México

Aunque hay una Mérida en Venezuela y una en Disney, la Mérida de México tiene un atractivo que la hace única en el mundo: su gran herencia maya y colonial. Como si fuera el centro de la vida, la mayor parte de los habitantes tienen como punto de encuentro la Plaza Grande, la cual es la principal de la ciudad. Desde allí se puede partir al Gran Museo del Mundo Maya, el Monumento a la Patria, el Museo de Antropología e Historia o al Palacio de la Música.

Todos estos lugares prometen transportarlo en el tiempo cientos de años atrás para que pueda conocer el legado maya que habitó México.

Mérida, México IStock

5. Gyeongju, Corea del Sur

Si busca un sitio que tenga historia por doquier, Gyeongju es el destino perfecto. Declarada como patrimonio de la humanidad por la Unesco, este territorio tiene como apodo “el museo sin paredes”. Al igual que Taipei, aquí podrá encontrar un paralelo entre lo antiguo y lo nuevo. En la zona histórica de la ciudad se alberga toda la información acerca de la memoria de Corea y en la zona nueva está ubicado la Gyeongju Tower, un observatorio de 82 metros de alto con un diseño muy moderno.