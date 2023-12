escuchar

Tragar comida y sentir la sensación de que quedó atrapada en la garganta es algo que le puede pasar a cualquiera. Cuando algún alimento queda atrapado en el esófago, pero no es lo suficientemente grande como para causar atragantamiento y dificultar la respiración (y posterior digestión), generalmente se recurre a algo que ayude a “empujar” el alimento hacia el estómago.

Muchas personas aconsejan que este “empujón” se realice con un trago de refresco. Las personas que tienen comida atrapada en el esófago pueden experimentar una dolorosa sensación de presión e incluso dificultad para tragar la saliva.

Por lo general, la comida queda atrapada debido a un estrechamiento del esófago, que puede deberse a una cicatriz de una inflamación anterior o a un estrechamiento causado por un tumor. Para probar si este consejo realmente funciona, los investigadores de Amsterdam University Medical Centers decidieron experimentar en la práctica con 51 personas que ingresaron a cinco hospitales holandeses con alimentos atrapados en el esófago.

Cuando la comida no se desaloja por sí sola, es necesario realizar una endoscopia de emergencia: se inserta una cámara por la boca hasta el esófago y el trozo de alimento se retira con una red o pinzas.

Los investigadores del grupo liderado por Arjan Bredenoord, profesor de gastroenterología en Amsterdam UMC y autor principal del estudio, ofrecieron refresco a la mitad de los pacientes. El resto simplemente esperó para ver si la comida se desprendía sola o no.

Si los pacientes de ambos grupos aún no podían tragar la saliva, se realizaba una endoscopia de emergencia y se retiraba el trozo de comida. Los resultados muestran que el refresco no ayudó; tanto los pacientes que recibieron la bebida como los que esperaron sin beber nada presentaron una mejora en el 61% de los casos. No hubo efectos secundarios ni complicaciones en el uso del refresco.

“No hubo mejora al usar refresco para liberar la comida atrapada en el esófago; muchas veces la comida se desprendió sola después de un tiempo y, en caso contrario, realizamos una endoscopia. Esperamos que esto ponga fin a este mito”, concluyó Bredenoord.