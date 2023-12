escuchar

Lavar los platos es una de las acciones rutinarias que las personas realizan con tanta frecuencia que, normalmente, no se le presta atención. Sin embargo, una persona afirmó que en Inglaterra se hace de manera diferente y abrió un debate de cómo es el modo correcto de limpiar los recipientes después de usarlos.

Hasta este momento, todos creían que la manera correcta de lavar los platos era limpiar con una esponja con detergente, luego enjuagarlo y dejarlo secar en el escurridor. No obstante, una persona se animó a poner en la mesa una segunda posibilidad, según publicó el sitio Lad Bible, el cual generó un gran debate.

Una persona afirmó que en Inglaterra se lavan los platos de manera diferente y abrió un debate de cómo es la manera correcta de hacerlo

Todo comenzó cuando un usuario de la red social Reddit contó su experiencia personal en la infancia y detectó un patrón en la forma de lavar de los ingleses poco común. “Cuando era niño, tenía vecinos encantadores de Inglaterra y disfrutaba visitándolos. Un día, la señora estaba lavando platos y vi que no enjuagaba las pompas de jabón. Le pregunté por qué y me dijo ‘así es como lo hacemos en Inglaterra’. Bueno, por supuesto, fui a casa y se lo conté a mi mamá, quien no me creyó”, introdujo en su relato.

Muchos años después de ese día, cuando tenía veinticuatro años, se topó con otra persona que había vivido la misma experiencia. “Estaba leyendo una columna en el periódico y la escritora dijo que había visto lo mismo y que estaba tan sorprendida como yo. Entonces, ¿puede una persona inglesa confirmar esto y ofrecer una explicación?”, consultó.

El primero en responder fue un usuario que no tenía esta costumbre. “Soy británico y puedo decir honestamente que la idea de no enjuagar los platos me hace sentir un poco enfermo. La idea de dejar toda esa espuma hundirse y dejar atrás una película extraña”, indicó.

Pero, ese fue el tan solo el puntapié inicial para iniciar un debate y muchos otros relataron experiencias personales. “Mi mamá estuvo casada con un inglés por un tiempo, él vivía en los EE. UU. con nosotros y lavaba los platos así. Simplemente sacado del agua con jabón y colocándolo en el tendedero”, relató un usuario.

Hasta este momento, todo el mundo creía que la manera correcta de lavar los platos era limpiar con una esponja con detergente, luego enjuagarlo y dejarlo secar en el escurridor. No obstante, una persona se animó a poner en la mesa una segunda posibilidad

Otro, vivió esa situación toda su vida. “Mi madre inglesa hace esto y siempre lo ha hecho. Nunca noté un sabor a jabón, pero el producto que se seca en el escurridor todavía está cubierto de burbujas. Pero, creo que es más generacional: todos los que conozco de mi edad se los enjuagarían adecuadamente”, explicó.

Si bien muchos usuarios afirmaron que se trata de una costumbre inglesa, otros quedaron atónitos con esta información porque, al parecer, se trata de una tradición de británicos de una vieja generación.

“Soy inglés, mucha gente no enjuaga sus platos y se quedan ahí sentados con burbujas durante años”, ironizó un hombre, mientras otro explicó cómo actúa el detergente en los platos: “La forma en que funciona el jabón es que mantiene la suciedad en suspensión fuera del producto que se está limpiando. Si no te enjuagas, la mayor parte de la suciedad simplemente se seca en el plato”.

Otra persona, abrumada de tanta información que no había leído nunca, aseguró: “Me estremezco al leer estos comentarios. No enjuagar los platos es una cosa, ¿de verdad? Estoy de acuerdo con ese tipo. Me niego a creerlo”.

Probablemente, esta manera de dejar los platos sin enjuagar muera con el tiempo, ya que las nuevas generaciones no acostumbran a hacerlo. No obstante, muchos quedaron asombrados por esta forma de hacerlo.

