Cuál es la música que ayuda a mejorar el estado de ánimo, según un estudio

La música tiene un poder significativo que puede influir en el estado de ánimo de las personas; la clásica, en particular, demostró tener efectos positivos en el cerebro. Investigaciones recientes profundizaron en este tema, dado que por medio de un estudio analizaron las ondas cerebrales utilizando técnicas de imágenes neuronales que permitieron sacar grandes conclusiones.

A partir del análisis, los investigadores llegaron a la conclusión de que estas melodías puede mejorar el estado de ánimo y generar un impacto favorable en la actividad cerebral, proporcionando una mayor sensación de bienestar. El propósito fue descubrir métodos más eficaces para emplear la música como una herramienta que estimule el cerebro en personas que, de otro modo, no responden, como los pacientes con depresión resistente a los tratamientos convencionales.

Los hallazgos de este estudio fueron publicados en la revista Cell Reports y su autor principal, Bomin Sun, director y profesor del Centro de Neurocirugía Funcional de la Universidad Jiao Tong de Shanghá, explicó: “Nuestra investigación integra los campos de la neurociencia, la psiquiatría y la neurocirugía, proporcionando una base para cualquier investigación dirigida a la interacción entre la música y la emoción”. En ese sentido, añadió: “En última instancia, esperamos trasladar los resultados de nuestra investigación a la práctica clínica, desarrollando herramientas y aplicaciones de musicoterapia convenientes y efectivas”.

Los especialistas destacaron a la música clásica produce efectos antidepresivos al sincronizar las oscilaciones neuronales entre la corteza auditiva

Cómo se llevó adelante la investigación

El estudio se enfocó en pacientes con depresión resistentes al tratamiento que ya contaban con electrodos implantados en sus cerebros para llevar a cabo una estimulación profunda. Estos dispositivos se insertaron en un circuito que conecta dos áreas del prosencéfalo: el núcleo del lecho de la estría terminal (BNST) y el núcleo accumbens (NAc), regiones clave en la regulación de emociones y recompensas.

A través de estos implantes, los investigadores descubrieron que la música produce efectos antidepresivos al sincronizar las oscilaciones neuronales entre la corteza auditiva, encargada de procesar la información sensorial, y el circuito de recompensas, que maneja el procesamiento de la información emocional. Este hallazgo sugiere que las piezas musicales pueden actuar como un puente entre la percepción sensorial y la regulación emocional, lo que ofrece un nuevo enfoque para tratar trastornos depresivos.

Se propone llevar adelante técnicas para hacerlo parte de tratamientos

“El circuito BNST-NAc, a veces denominado parte de la ‘amígdala extendida’, subraya la estrecha relación entre este circuito y la amígdala, una estructura central en el procesamiento de la información emocional”, relató Sun, mientras que también aclaró: “Este estudio revela que la música induce un triple bloqueo temporal de las oscilaciones neuronales en el circuito cortical-BNST-NAc a través de la sincronización auditiva”.

Tratamientos personalizados de musicoterapia para la depresión

Los pacientes del estudio se dividieron en dos grupos: alta y baja apreciación musical. Aquellos con alta apreciación musical mostraron una mayor sincronización neuronal y mejores efectos antidepresivos, mientras que los de baja apreciación musical presentaron resultados menos favorables. Esta clasificación permitió a los investigadores analizar con mayor precisión los mecanismos antidepresivos de la música y proponer planes de musicoterapia personalizados para optimizar el tratamiento.

Por lo que dieron a conocer en la investigación, al incorporar ruido de frecuencia theta en la música para mejorar la sincronización oscilatoria entre el BNST y el NAc, los pacientes del grupo con baja apreciación musical reportaron un mayor disfrute de la melodía. Durante el proceso, se utilizaron distintas piezas de música clásica occidental, género que fue seleccionado porque la mayoría de los participantes no lo conocía, lo que ayudó a evitar posibles sesgos causados por la familiaridad previa.

Las conclusiones sobre usar música para mejorar el estado de ánimo

“Llegamos a la conclusión de que las elecciones musicales durante el proceso formal de escucha eran individualizadas y no estaban relacionadas con el trasfondo emocional de la música”, expresó el experto.

La investigación futura del equipo se enfocará en varias áreas claves: en primer lugar, buscarán entender cómo la interacción entre la música y las estructuras profundas del cerebro contribuye a los trastornos depresivos. Además, planean incorporar otros tipos de estímulos sensoriales, como imágenes visuales, para explorar los posibles efectos terapéuticos combinados de la estimulación multisensorial en el tratamiento de la depresión.

Para avanzar con la propuesta, planean incorporar otros tipos de estímulos sensoriales, como imágenes visuales

“Los datos de esta nueva investigación revelan que la relación de la música con el placer es tan fuerte que ayuda a aliviar la depresión. Y esa relación podría tener un patrón de actividad eléctrica cerebral identificable, medible”, opinó Rafael Román Caballero, investigador de Marie Skłodowska-Curie en el McMaster Institute for Music & the Mind de McMaster University (Canadá), en diálogo con SMC España. Aunque no formó parte de este estudio, profundizó: “Lo que nos depara el futuro es entender si este tipo de patrones de actividad puede inducirse”.

