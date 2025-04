La fruta que se volvió popular porque retrasa el envejecimiento

Existe una fruta muy popular que es reconocida por sus beneficios para la salud y el bienestar general. Además de ser rica, ayuda a mejorar el sueño y retrasa el envejecimiento.

Se trata de las uvas, una fruta que, de acuerdo a un informe de New York Post, puede ser un aliado natural para dormir mejor gracias a que es una fuente de melatonina, la hormona que regula el ciclo del sueño.

Las uvas están compuestas de melatonina, que causa sueño cuando es ingerido por el ser humano (Fuente: ARCHIVO)

“Las uvas contienen una cierta cantidad de melatonina”, señaló el nutricionista Anthony DiMarino en un informe de The Cleveland Clinic. “Son un excelente bocadillo nocturno, ya que tienen pocas calorías y pueden ayudar a conciliar el sueño”, agregó el especialista.

Sumado a ello, las uvas ayudan a prevenir el envejecimiento de las personas, ya que cuentan con resveratrol, un compuesto que protege el corazón, el cerebro y juega un papel clave en la longevidad.

De acuerdo a DiMarino, ayuda a proteger ciertos genes que conducen a un envejecimiento saludable. Sumado a sus propiedades antioxidantes, las uvas pueden reducir el daño celular y mantener la piel con un aspecto joven y saludable.

Las uvas son una fuente importante de antioxidantes, por lo que previenen el envejecimiento (Fuente: Pexels)

El batido simple de preparar que es buenísimo para dormir mejor por las noches

En el libro Eat Better, Sleep Better: 75 Recipes and A 28-Day Meal Plan That Unlock the Food-Sleep Connection (Simon Element), los autores Marie-Pierre St-Onge y Kat Craddock analizan la conexión entre la dieta y el descanso, ofreciendo recetas diseñadas para mejorar la calidad del sueño.

Todos los beneficios de comer uvas

Según el New York Post, una de las preparaciones más recomendadas es un batido de plátano y frutos rojos. Los expertos explican que un mayor consumo de frutas y verduras contribuye a reducir las interrupciones del sueño, y esta bebida es una alternativa eficaz para lograrlo. Su elaboración es sencilla:

En una licuadora, mezclar ¼ de taza de avena laminada, 2 cucharadas de semillas de chía y ½ taza de leche. Dejar reposar durante cinco minutos.

Agregar 2 tazas de frutos rojos congelados, 1 taza de piña congelada, 1 banana, ½ taza de yogur griego, 2 cucharadas de jarabe de arce y mantequilla de almendra.

Licuar hasta obtener una mezcla homogénea y servir en cuatro porciones. Decorar con frutas frescas, granola y semillas de chía.

Por: Tomás Peiro