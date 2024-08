Un estudio reveló que los caballos pueden pensar y planificar con antelación

Escuchar

Los caballos pueden usar una forma de aprendizaje llamada aprendizaje basado en modelos que se creía demasiado compleja para ellos y que supone que estos animales piensan en el futuro.

Un nuevo descubrimiento determinó que los caballos pueden pensar y planificar con antelación

Este nivel de inteligencia cognitiva fue descubierta en un estudio que reveló cómo los caballos adaptaron astutamente su enfoque a un juego para obtener la mayor cantidad de premios con el menor esfuerzo. Los científicos equinos de la Universidad de Nottingham Trent querían comprender más sobre la forma en que aprenden estos animales, ya que este conocimiento se puede utilizar para ayudar a entrenarlos de manera más humana y mejorar su bienestar.

El equipo desarrolló una tarea en la que los caballos tocaban un trozo de tarjeta con la nariz para obtener un premio, pero luego, gradualmente comenzaron a hacerlo más difícil. Como parte de la siguiente etapa, no obtendrían un premio si tocaban la tarjeta mientras una luz estaba encendida, pero sí si la tocaban cuando estaba apagada.

Todos los caballos tuvieron dificultades para realizar esta tarea, sugirió el estudio, tocando indiscriminadamente la tarjeta, independientemente de si la luz estaba encendida o apagada, mientras que seguían siendo recompensados con frecuencia por todas sus respuestas correctas. En la etapa final, sin embargo, los investigadores introdujeron una penalización por tocar la tarjeta cuando la luz de “stop” estaba encendida, lo que les dio un tiempo de espera de 10 segundos durante el cual no pudieron jugar ni recibir una recompensa.

En el estudio, los caballos demostraron una reducción de sus errores en medio de una prueba con tarjetas y luces

Lo que el equipo encontró fue una reducción repentina y altamente significativa de los errores entre todos los caballos involucrados, ya que comenzaron a jugar correctamente, tocando la tarjeta solo en el punto correcto para recibir su premio.

Los investigadores sostienen que, en lugar de no entender el juego tal como apareció originalmente, es posible que los caballos lo hayan entendido todo el tiempo, pero hayan encontrado una manera de jugar, lo que significa que no tuvieron que prestar mucha atención.

Creen que esto muestra un nivel más alto de procesamiento cognitivo de lo que se creía posible anteriormente, ya que fueron capaces de cambiar de estrategia instantáneamente y comportarse de una manera diferente tan pronto como hubo un riesgo de que les quitaran algo.

Un enfoque que requiere que el caballo piense en el futuro

Este enfoque requiere que el caballo piense en el futuro, dicen los investigadores, y está muy orientado a objetivos, ya que los caballos deben concentrarse en lo que quieren lograr y los pasos que deben dar para lograrlo.

Según ellos, esto es algo que hasta ahora se consideraba que estaba más allá de la capacidad cognitiva de un caballo. “Al principio, descubrimos que los caballos simplemente tocaban la tarjeta una y otra vez, ya que probablemente se daban cuenta de que obtendrían una recompensa frecuente con un mínimo esfuerzo mental”, dijo en un comunicado la investigadora principal, la Dra. Carrie Ijichi.

El nuevo descubrimiento que sorprende a los científicos: los caballos pueden pensar y planificar con antelación

“No había ningún coste por golpear indiscriminadamente. A veces valía la pena, a veces no. Sin embargo, cuando introdujimos un coste por sus errores, pudieron entender instantáneamente y jugar el juego correctamente. Los caballos no son genios naturales, se los considera mediocres, pero este estudio demuestra que no son promedio y, de hecho, son más avanzados cognitivamente de lo que les atribuimos”, agregó.

“Ahora pensamos que los caballos pueden utilizar una forma de aprendizaje llamada ‘aprendizaje basado en modelos’ que se pensaba que era demasiado compleja para ellos. Esto ahora nos ayudará a comprender mucho mejor su comportamiento y sus capacidades”, continuó la doctora.

“Es fascinante porque tienen una corteza prefrontal muy poco desarrollada, que es a la que generalmente atribuimos el mérito de producir ese tipo de pensamiento en los humanos. Esto significa que deben estar usando otra área del cerebro para lograr un resultado similar y esto nos enseña que no debemos hacer suposiciones sobre la inteligencia o la sensibilidad de los animales basándonos en si están ‘construidos’ igual que nosotros”, cerró.

Los caballos deben concentrarse en lo que quieren lograr y los pasos que deben dar para lograrlo.

La investigadora Louise Evans, de la Facultad de Ciencias Animales, Rurales y Ambientales de la Universidad de Nottingham Trent, dijo: “Esperábamos que el rendimiento de los caballos mejorara cuando introdujimos el tiempo fuera, pero nos sorprendió lo inmediata y significativa que fue la mejora”.

“Los animales normalmente necesitan varias repeticiones de una tarea para adquirir gradualmente nuevos conocimientos, mientras que nuestros caballos mejoraron inmediatamente cuando introdujimos un coste por los errores. Esto sugiere que los caballos sabían desde el principio cuáles eran las reglas del juego”, finalizó.

