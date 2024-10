Cuál es la relación entre el magnesio y la pérdida de peso

Escuchar

El magnesio es un mineral clave, que cumple funciones vitales en el cuerpo, desde la producción de energía hasta la salud muscular y nerviosa. Sin embargo, recientemente ganó popularidad por su potencial para bajar de peso. Aunque no es un “milagro” para bajar kilos por sí solo, estudios sugieren que el magnesio puede influir positivamente en aspectos que impactan el control del peso, como el metabolismo, la regulación del azúcar en sangre y el manejo del estrés.

El magnesio es un cofactor esencial en más de 300 reacciones bioquímicas en el cuerpo, incluyendo aquellas que regulan la glucosa y la función muscular. Jessica G. Anderson, especialista en dietética deportiva, explicó que puede desempeñar un rol en la regulación del azúcar en sangre y la secreción de insulina, dos factores clave en el control de peso. “Un buen control de la glucosa evita picos de energía y antojos, lo que puede ayudar a evitar el consumo excesivo de alimentos poco saludables”, afirmó la experta en diálogo con Eat This, Not That!

Es importante consumir magnesio para cuidar a nuestro cuerpo (imagen ilustrativa) Unsplash

A pesar de los beneficios potenciales de los suplementos de magnesio, Anderson subrayó la importancia de obtener este mineral de los alimentos. Verduras de hojas verdes, frutos secos, semillas, legumbres, cereales integrales y pescados grasos son excelentes fuentes naturales de magnesio, que además ofrecen una variedad de otros nutrientes beneficiosos como la fibra dietética, esencial para la salud intestinal y la regulación del metabolismo.

El problema radica en que muchas personas no consumen suficiente magnesio a través de su dieta, en parte debido a la prevalencia de alimentos procesados y suelos pobres en nutrientes. De hecho, se estima que la dieta occidental promedio contiene solo entre el 30% y el 50% de la cantidad diaria recomendada de magnesio.

¿Es beneficioso consumir suplementos de magnesio?

Para quienes tienen dificultades para alcanzar la cantidad diaria recomendada de magnesio, que es de entre 310 y 420 miligramos para los adultos, los suplementos pueden ser una opción práctica. Estos pueden ser especialmente útiles para personas con condiciones que afectan la absorción de nutrientes o para quienes tienen necesidades mayores de este mineral.

Sin embargo, la especialista advierte que los suplementos no deben verse como una solución única para la pérdida de peso. El magnesio puede apoyar el proceso, pero no sustituye una alimentación balanceada y un estilo de vida activo. Además, consumir demasiados suplementos puede tener efectos adversos, como náuseas, fatiga o problemas digestivos.

Los suplementos de magnesio deben ser recetados por un profesional de la salud (imagen ilustrativa) Foto: Pe

¿Qué ocurre si no consumimos magnesio?

El magnesio es un macronutriente esencial para el cuerpo humano porque ayuda en las distintas funciones del organismo. Según el National Institute of Health (NIH) de los Estados Unidos, consumir alimentos que tengan magnesio es importante para fortalecer los huesos, regular el funcionamiento de los músculos, ayudar al cuerpo a procesar el azúcar, bajar la presión arterial y mejorar la salud cardiovascular.

No consumir suficiente magnesio por un tiempo prolongado puede causar su deficiencia. Aunque al principio no se presentarían síntomas, debido a que los riñones se encargarán de retener y limitar la cantidad que se elimina en la orina, más tarde sí podrían aparecer.

Entre ellos, se incluyen la pérdida del apetito, náuseas y vómitos, fatiga y debilitamiento. Aun así, su insuficiencia extrema puede causar entumecimiento, hormigueo, calambres musculares, convulsiones, cambios de personalidad y anomalías en el ritmo cardíaco.

LA NACION