Cómo el suplemento de magnesio puede dañar a tus riñones

El consumo de magnesio se volvió viral durante el año pasado y este, en particular, por las publicidades que inundaron distintos medios de comunicación con el objetivo de informar sobre los beneficios de este mineral. Así, se popularizó el consumo de suplementos y se incentivó su uso.

Lo cierto es que distintos expertos alzaron la voz para advertir sobre los riesgos que estas pastillas pueden generarle al organismo, muchos de ellos irreversibles.

El magnesio puede suplementarse de forma natural con diferentes tipos de alimentos (Fuente: Pixabay) Foto: Redes Sociales

El magnesio es necesario para el bienestar del cuerpo: diversos órganos lo requieren para poder cumplir funciones vitales, desde la reparación de huesos y tejidos hasta la síntesis celular y el control del azúcar en sangre. A pesar de que este mineral abunda en los alimentos y puede obtenerse directamente de ellos, los suplementos surgieron como un aliado para complementar la dieta.

Esa idea cobró fuerza porque muchos alimentos procesados tienen niveles nutricionales bajos, y el consumo de frutas y verduras muchas veces es escaso o nulo. Sin embargo, tomar magnesio en forma de pastilla y de manera diaria podría afectar directamente a los riñones y provocar un deterioro casi irreversible.

Cómo el suplemento de magnesio puede dañar tus riñones

Antes de hacer cualquier cambio en tu rutina alimentaria, se recomienda consultar con tu médico de confianza para saber si tu organismo es propenso o no a sufrir alguna complicación por el consumo de magnesio, ya sea de forma natural o en suplementos.

Las personas que consumen magnesio de manera sintética suelen hacerlo por una cuestión de déficit. Según estudios científicos, un hombre necesita entre 400 y 420 miligramos diarios, mientras que una mujer requiere entre 310 y 320 miligramos por día. Cuando la dieta no aporta esa cantidad mínima, ahí es donde entra en juego el suplemento, que — si se toma en las dosis indicadas y con control médico — no debería causar mayores problemas. Incluso, puede ayudar a reducir el estrés y mejorar la circulación, según explicó el Dr. Edward Saltzman, profesor asociado de la Escuela de Ciencias y Políticas de la Nutrición Gerald J. y Dorothy R. Friedman, de la Universidad de Tufts, al diario The New York Post.

Qué sucede si hay un exceso de magnesio en el cuerpo

De todos modos, las personas que tienen problemas renales no deberían consumir este tipo de suplementos. Los riñones son los encargados de eliminar el exceso de magnesio del cuerpo, y en casos de insuficiencia renal, esta función está comprometida. Esto puede derivar en una acumulación peligrosa del mineral en el organismo. Cuando hay una sobredosis, el cuerpo puede reaccionar con vómitos, diarrea y mareos.

A largo plazo, podría causar una disfunción renal que derivaría en un problema más grave, obligando a la persona a someterse a tratamientos especiales para eliminar los desechos que el cuerpo no puede procesar por sí solo.

Otros efectos adversos del consumo de magnesio en suplementos

Además de quienes tienen insuficiencia renal, las personas con trastornos gastrointestinales también podrían verse afectadas, especialmente quienes padecen enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa, ya que podrían enfrentar complicaciones al tomar suplementos de magnesio. Estas enfermedades pueden dificultar la correcta absorción del mineral y, en algunos casos, los suplementos podrían agravar la irritación en el sistema digestivo.

El suplemento de magnesio puede afectar al organismo si se consume en exceso y sin un control médico. En las cantidades necesarias puede contribuir a la reducción del estrés Unsplash

Quienes sufren trastornos cardiovasculares deben tener cuidado, ya que niveles altos de este mineral pueden interferir con el ritmo cardíaco y provocar arritmias.

Asimismo, quienes padecen diarrea crónica deben ser precavidos, porque el exceso de magnesio tiene un efecto laxante que podría empeorar esa condición.

Por último, las mujeres embarazadas necesitan magnesio durante los primeros meses de gestación y también en la etapa de lactancia. Aunque es un mineral fundamental, su consumo en forma de suplemento debe estar estrictamente supervisado por un profesional de la salud para evitar cualquier complicación.

