Desde ya, millones de personas en el mundo se preparan para celebrar el año nuevo chino, el cual se lleva a cabo el próximo 10 de febrero de 2024. Este nuevo año será representado con un Dragón, una criatura mítica que simboliza la nobleza, el honor, el poder, la suerte y el éxito.

Aunque faltan unos meses para celebrar esta fecha, algunas personas en el mes de diciembre y en enero suelen realizar diferentes rituales para atraer la abundancia y la energía positiva a sus familias y una de las tradiciones que más destacan es la ceremonial del arroz.

El arroz es muy utilizado en las sociedades orientales (Foto Pexels)

Según Gastrolab, el arroz en la cultura oriental simboliza la abundancia, la inmortalidad y la riqueza. Asimismo, ayuda a brindar protección, buena fortuna y fertilidad. A continuación le mostraremos algunos rituales que puede hacer con este alimento durante estos meses.

Agua de arroz

Una de las recomendaciones es que utilice el agua de este cereal para lavar los pisos de su hogar. De acuerdo con algunas creencias, este ritual atraerá el dinero y la prosperidad. Es importante que al momento de hacer este ritual limpie el piso de adentro hacia afuera, pues esto simboliza que está retirando todo lo negativo.

Taza con arroz

A lo largo de diez días debe colocar una cucharada diaria de arroz (sin cocinar) en una taza. Cuando llegue el décimo día, luego de haber puesto la cucharada correspondiente, prenda una vela blanca al lado del pocillo. Finalmente, ese arroz lo puede utilizar para la preparación de una comida.

Los rituales para el año nuevo chino tienen al arroz como protagonista (Foto Pexels)

Vale la pena mencionar que algunas personas utilizan arroz glutinoso, el cual es conocido por su textura pegajosa, pues simboliza la unión y la cohesión familiar.

Arroz y monedas

Para atraer la prosperidad, algunos colocan un poco de arroz seco en un frasco de vidrio junto con siete monedas, no importa su denominación, que serán reservadas en un espacio de su hogar o también puede ser de su negocio. Se recomienda que las muevas constantemente para que no se estanque durante el año.

Plato con arroz

Es uno de los rituales más sencillos y consiste en colocar un plato con un poco de arroz en el centro de la mesa principal. Esto atraerá buena fortuna y prosperidad.

Por Daniela Larrarte Assad