¿Cómo hacer que un arroz blanco quede sueltico y esponjoso? 🍚🤤🌾 En este caso no lavo el arroz porque el que yo compro no lo requiere, pero si el que compras si lo requiere, comienza por lavarlo, agrega aceite de tu preferencia a una olla a fuego alto, dale sabor con cebolla y ajo, sofríelo y agrega el arroz, vas a nacararlo que en pocas es sofreírlo o sellarlo, esto es fundamental para que los granos queden separados, no se peguen entre sí, quede espolvoreado y su sabor sea mejor. Agrega la sal y el agua. Dejas a fuego alto hasta ver estos ojitos, tapas y llevas a fuego bajo sin destapar ni revolver, bajas del fuego, dejas destapado unos minutos, peinas el arroz y listoooo, algo tan básico pero fundamental para tener un arroz delicioso.•••#foodie #food #receta #recipes #breakfast #cook #foodie #homemade #cocinar #lunch #dinner #comida #arroz #rice