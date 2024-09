Descubren que la falta de una vitamina provoca las ojeras: cuáles la fruta que ayuda a producirla

Escuchar

Algunas personas presentan debajo de sus ojos esas molestas manchas llamadas ojeras, que por más que las maquillen o traten de ocultarlas no pueden evitarlas.

Es sabido que estas manchas aparecen por falta de descanso o también por herencia, pero también se descubrió que puede deberse a la deficiencia de una vitamina.

Esta vitamina está presente en muchos alimentos y suplementos y es la vitamina K, la cual se puede incorporar en la dieta para ayudar con este objetivo y contribuir en el organismo en otros beneficios.

Para tratar las ojeras, no alcanza con acudir a productos cosméticos como correctores, sueros o cremas, sino que se puede acudir a tratar esta molestia desde el fondo, es decir, con el consumo de alimentos que ayudan a tratarlas.

Alimentos como el pepino, la papa, o el Aloe Vera pueden ayudar a prevenir y tratar las ojeras, ya sea aplicándolas en la zona en rodajas o emplastos, como así también consumiéndolas.

De acuerdo con la Oficina de Suplementos Dietéticos de Estados Unidos, la vitamina K es la adecuada para tratar afectaciones en la circulación y la salud de los huesos, por lo que puede tratar esas manchas molestas debajo de los ojos.

Las nueces son fuente de Vitamina K Foto ilustrativa: PIXABAY

Dadas estas propiedades, los alimentos con vitamina K pueden tratar la aparición de las ojeras porque pueden evitar la rotura de vasos sanguíneos alrededor de los ojos que son los causantes de estas manchas, al igual que en otras partes del cuerpo.

No solo estos alimentos tienen vitamina K y C que le pueden ayudar a eliminar las ojeras, sino también algunas frutas.

Entre estos alimentos se encuentran:

Col rizada

Lechuga

Acelga

Espinacas

Brócoli

Nueces

Semillas

Aguacate

Aceite de oliva

Granada

Kiwi

Proteínas de origen animal como los huevos, el pescado, la carne de res y el hígado.

Recordá que antes de incluir ciertos alimentos en tu dieta, tenés que consultar con el médico para saber si existe alguna contraindicación para su consumo según tu estado de salud.

EL TIEMPO (GDA)