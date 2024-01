escuchar

Los spas de cerveza, que permiten relajarse entre lúpulo, malta y espuma, están ganando cada vez más popularidad en todo el mundo como tratamientos de rejuvenecimiento. Aunque puedan parecer una excentricidad, se están difundiendo ampliamente.

Estos spas utilizan ingredientes como la malta, la levadura y el lúpulo en tratamientos de relajación y rejuvenecimiento. Son tendencia en países como Islandia, Alemania, Estados Unidos, Austria, España y Colombia.

Entre los spas más destacados se encuentra el balneario de cerveza Bjórbödin, que abrió sus puertas en 2017 y se convirtió en el primer spa de cerveza y zona wellness de Islandia.Está ubicado en el norte de la isla y ofrece la experiencia de sumergirse en bañeras de madera de Kambala llenas de cerveza, con la vista de un impresionante paisaje de montañas nevadas, aunque la cerveza no es para beber en este caso.

Otro lugar destacado es Garni Kummerower Hof, en las afueras del pequeño pueblo de Neuzelle, en Alemania, considerado uno de los primeros spas de cerveza del mundo. También está el castillo de la cervecería austríaca Starkenberger, que cuenta con la primera piscina de cerveza en su bodega.

En Praga, la capital checa, donde la cerveza es casi un símbolo nacional y más barata que el agua, se encuentra el Original Beer Spa, con varias sucursales en la ciudad. Según afirman en su sitio web, la levadura de cerveza es una fuente de nutrición para la piel, alisando arrugas y proporcionando hidratación general, vitaminas del complejo B, carbohidratos y proteínas esenciales.Además de los tratamientos de inmersión en cerveza, ofrecen productos como champú, jabón y gel de ducha hechos con cerveza, que tienen propiedades hidratantes, antisépticas y antiinflamatorias. Las vitaminas contenidas en la cerveza son excelentes para prevenir trastornos de la piel y ayudar en su recuperación.

En Argentina, no es necesario viajar para disfrutar de esta experiencia. Hace cinco años, se inauguró Tédelúpulo Beer, el primer y único spa de cerveza del país, ubicado en el barrio de Palermo.Este spa combina elementos clásicos de un spa, como sauna, hidromasaje, duchas y masajes, con aspectos lúdicos, sociales y artísticos, ofreciendo una propuesta saludable y recreativa a sus visitantes.

Nacido en la primavera de 2018, Tédelúpulo surgió como una alternativa a los spas tradicionales con la firme creencia de sus fundadores de que un spa no solo debe ser relajante, sino también divertido.”Los spas de cerveza ofrecen una relajación corporal a través de los elementos esenciales de la cerveza: el lúpulo, la levadura, la malta y el agua. En Tédelúpulo, desde el principio, hemos creído en la importancia de eliminar la solemnidad que a menudo rodea estos lugares, como si la búsqueda de la relajación estuviera en conflicto con la posibilidad de disfrutar”, explica Javier Cababié, uno de los creadores del establecimiento.

Inspirándose en los principales spas de cerveza de todo el mundo, especialmente en las experiencias de República Checa y Estados Unidos, agregaron un toque local único.

“En República Checa y Hungría, los spas en general y los de cerveza en particular son una parte importante de la vida cotidiana de muchos de sus habitantes. El inspirador precedente son las termas romanas, que funcionaban como espacios cotidianos de relajación y no descartaron la diversión, la recreación y el aspecto social. Tédelúpulo busca seguir esa tradición. ¿Por qué un spa debería ser aburrido?”, se pregunta su creador. La mayoría de las ciudades de la Antigua Roma albergaban una o varias termas públicas (del griego thermos, caliente), que no solo tenían un propósito higiénico, sino que también se consideraban lugares de reunión y actividades gimnásticas y recreativas.(Puede ver: Estos son los beneficios físicos y mentales de los ejercicios de relajación).El agua se suministraba desde ríos, arroyos cercanos o acueductos; luego se calentaba en una hoguera y se llevaba al caldarium, como se llamaban las casas de baños de los antiguos romanos, donde se disfrutaban los baños de vapor. El concepto del primer spa de cerveza se remonta a 2000 años atrás.

Es importante destacar que en el caso de Tédelúpulo en Buenos Aires, los visitantes no se sumergen en piscinas o bañeras de cerveza. En cambio, se incorporan elementos esenciales de la cerveza, como la malta, la levadura y el lúpulo, a los espacios acuáticos, cada uno con efectos terapéuticos específicos.”El lúpulo actúa como descongestionante y relajante muscular, la malta funciona como exfoliante y la levadura aporta nutrientes. La combinación de masajes y cerveza potencia las propiedades de la bebida y los aspectos sensoriales del masaje”, continúa Cababié.

En cualquier caso, queda claro que Tédelúpulo no solo se enfoca en la salud, sino que también ofrece una experiencia lúdica y recreativa con una variedad de propuestas, que incluyen circuitos de aguas, masajes, tratamientos para la piel, maridajes de cerveza y degustación de alimentos, entre otras opciones.También brinda opciones para parejas y sesiones grupales.

Todas las experiencias son exclusivas, lo que significa que el espacio no se comparte con personas diferentes a aquellas que reservan el servicio juntas.Una de las experiencias más intrigantes es la llamada ‘Las Vegas’, que se inscribe en el formato de microweddings. Incluye un circuito premium de aguas termales, masajes y cerveza, y además, ofrece una simulación de boda completa.Esto incluye accesorios en el vestuario, actores que personifican a Elvis Presley o Marilyn Monroe, un fotógrafo profesional y un anillo falso.

“Se trata de una versión local de los famosos matrimonios que se celebran en pequeñas capillas en Las Vegas. Cada capilla en Las Vegas tiene su propio imitador de Elvis que oficia la ceremonia de matrimonio. En nuestro caso, tenemos a nuestro propio imitador de Elvis y también a una imitadora de Marilyn Monroe”, añade Cababié.