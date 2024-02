Escuchar

Una dieta equilibrada, realizar ejercicio al menos tres veces por semana y mantener una rutina del sueño son factores clave para el bienestar físico y mental, según los expertos. Cumplir con las siete horas diarias de descanso es vital para que el organismo cuente con la energía para poder enfrentar los desafíos del día siguiente. Un estudio reciente reveló cómo afecta a la salud el hecho de dormir poco.

El estudio determinó que una gran parte de la población adulta no logra alcanzar las horas de sueño recomendadas y que, quienes lo consiguen, descansan de manera irregular y no es reparador. No dormir lo suficiente puede conllevar efectos en la salud de la mente y del cuerpo humano, tanto si se trata de una situación reiterada como si se produce durante una noche.

Así, el mal descanso o insuficiente en el día a día puede suponer cambios bruscos del estado de ánimo, la concentración y la capacidad de análisis de ciertas situaciones. Además, este estado propiciará que se necesite un esfuerzo mayor para recordar detalles o puede implicar que se cometan errores en las actividades diarias.

Pero, si esta situación se sostiene en el tiempo, puede conllevar problemas crónicos de salud, con enfermedades como la diabetes, la hipertensión, las cerebrovasculares, la obesidad, las cardíacas y las renales.

En tanto, si se duerme menos de seis horas diarias, el riesgo de mortalidad aumenta y se podría desarrollar hipertensión, cardiopatías u otras afecciones. El efecto nocivo en la salud también se produce en el caso contrario, donde los expertos señalaron que dormir más de 9 horas al día puede generar déficits digestivos y neuroconductuales.

Un tercio de la población adulta no duerme lo suficiente

El estudio arrojó que alrededor del 30% de la población adulta no logra dormir entre 7 y 9 horas por día. La investigación se desarrolló a nivel global, con más de 67 mil participantes, oriundos en su mayoría de Europa y América del Norte. El resultado se publicó en la revista Sleep Health recientemente y constó de instalar un sensor bajo el colchón de las personas, durante al menos 28 noches en 9 meses.

Así, se descubrió que únicamente el 15% de la población estudiada duerme entre 7 y 9 horas diarias, el margen recomendado, durante cinco o más días a la semana. “No dormir lo suficiente o dormir demasiado se asocia a efectos nocivos y apenas nos estamos dando cuenta de las consecuencias del sueño irregular”, apuntó la investigadora Hannah Scott, autora principal del estudio.

En tanto, las participantes mujeres mostraron una mayor duración en el sueño diario que los hombres, mientras que la población de mediana edad presentó duraciones más cortas de sueño que aquellos más jóvenes o mayores.

Las recomendaciones básicas para tratar de mantener un horario de sueño adecuado

Los horarios laborales, los compromisos personales o sociales y otros factores externos pueden derivar en que no cumplamos con un horario adecuado de descanso. Para tratar de mantenerlo en la rutina, los expertos compartieron una serie de recomendaciones.

Evitar el consumo de cafeína y alcohol por la noche y reducirlo durante el día.

Mantener un horario para levantarse, incluso los fines de semana.

Cenar de manera ligera.

Acudir a un especialista si la situación es recurrente.

