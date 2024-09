El té imbatible para mejorar la salud gastrointestinal

Escuchar

En el inmenso tapiz de la gastronomía y la medicina natural, ciertas estrellas brillan con luz propia, que se destacan sobre el resto por sus propiedades únicas. Entre ellas, una modesta planta que conquistó tanto paladares como laboratorios científicos trasciende su rol tradicional en la cocina para abrazar un espectro más amplio de beneficios. Esta hierba verde, venerada por civilizaciones antiguas y redescubierta por la ciencia moderna, es la protagonista de una historia que va más allá de su aroma característico y su presencia en platos clásicos.

Se trata del orégano, una planta robusta y fragante que no solo perfuma pizzas y pastas, sino que también encierra un tesoro de compuestos bioactivos cruciales para la salud. Según un estudio en el Journal of Agricultural and Food Chemistry, el orégano alberga una impresionante concentración de antioxidantes, incluidos flavonoides y ácidos fenólicos. Estos componentes lo equipan para luchar contra los radicales libres, lo que protege las células del daño oxidativo que conduce al envejecimiento prematuro y diversas enfermedades. Su capacidad antimicrobiana, además, lo posiciona como un aliado potencial en la lucha contra infecciones gastrointestinales comunes, acción que demuestra que su valor va mucho más allá del condimento culinario.

Esta hierba contiene una gran cantidad de antioxidantes como los flavonoides y el ácido fenólico

Entre las diversas maneras de disfrutar del orégano, una particularmente sobresale por su efectividad en aliviar molestias digestivas. El té de orégano, una infusión elaborada a partir de sus hojas, se distingue por su capacidad para suavizar los músculos del tracto gastrointestinal. Esta propiedad lo convierte en un remedio excepcional para mitigar síntomas como la indigestión, los gases y la hinchazón abdominal.

Investigaciones publicadas en PubMed destacan que componentes del orégano como el carvacrol y el timol mejoran la función gastrointestinal y reducen el malestar estomacal. Esta propiedad refuerza su importancia en la medicina natural y subraya por qué el té es una forma beneficiosa de incorporar los efectos del orégano, ya que permite una absorción directa y efectiva de estos compuestos bioactivos.

Se recomienda no tomar más de 2 a 3 tazas de té de orégano al día

Adicionalmente, el orégano contiene beta-cariofilina, un compuesto conocido por sus propiedades antiinflamatorias, que puede ayudar a reducir la inflamación crónica en el cuerpo. Por otro parte, el consumo regular de orégano en forma de té además de mejorar salud digestiva, también fortalece el sistema inmunológico, especialmente útil durante temporadas de resfriados y gripes.

Más allá de sus beneficios digestivos e inmunológicos, el té de orégano también sirve como descongestionante natural ya que facilita la respiración y alivia síntomas de congestión nasal y problemas bronquiales. Además, esta hierba provee alivio del dolor menstrual, lo que ofrece comodidad gracias a su efecto analgésico y relajante para las mujeres.

El orégano contiene beta-cariofilina, un compuesto que mejora la salud digestiva y fortalece el sistema inmunológico

Cómo preparar té de orégano

La elaboración del té de orégano es sencilla y puede realizarse en pocos pasos. Es aconsejable no exceder de 2 a 3 tazas de este té al día ya que el consumo excesivo podría desencadenar malestar gastrointestinal, especialmente en personas con sensibilidad gástrica. Para un uso medicinal prolongado, es recomendable consultar a un profesional de la salud.

Hervir el agua : Comenzá por calentar un litro de agua en una cacerola .

: Comenzá por calentar . Añadir las hojas de orégano : Una vez que el agua alcance el punto de ebullición, agregar dos cucharadas de hojas de orégano, ya sean frescas o secas .

: Una vez que el agua alcance el punto de ebullición, agregar dos cucharadas de hojas de orégano, . Hervir durante tres minutos : Mantené las hojas en ebullición por aproximadamente tres minutos .

: Mantené las hojas en ebullición . Reposar : Retirá del fuego y dejá reposar la infusión durante cinco minutos para permitir que los compuestos se liberen adecuadamente .

: Retirá del fuego y dejá reposar la infusión durante cinco minutos . Colar : Filtrar las hojas con la ayuda de un colador .

: Filtrar las hojas . Endulzar (opcional) : A gusto, se puede endulzar la infusión con miel o azúcar.

: A gusto, se puede Servir y disfrutar: Servir la infusión caliente y consumirla para aprovechar sus beneficios.

