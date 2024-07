Es cordobés, tiene 106 años y su secreto para la longevidad rompe cualquier regla

Escuchar

El paso del tiempo es irremediable y es una situación natural de la vida. Sin embargo, muchos intentan hacer lo que tienen al alcance de sus manos para retrasar su llegada. Entre tantos productos, dietas y cirugías estéticas, quizás la solución es más simple de lo que parece, y eso demuestra Vicente Mori, un cordobés que recibió sus 106 años en buen estado.

Se trata del ciudadano más longevo de Laborde que, en las últimas horas, se convirtió en noticia al contar que el 30 de junio recibió un nuevo año de vida rodeado de familiares y seres queridos, jugando a las bochas, tomando vino y comiendo asado.

Además de su favorable estado físico, el hombre cuenta con una gran vitalidad, la cual lo hace parecer mucho más joven. Según informaron los medios locales, el truco para mantenerse activo a su edad consta de cosas simples: tener buen sentido del humor, saber cuidarse adecuadamente y tener energía inagotable.

Vicente es fanático del asado (Foto: Top FM)

Pero, ¿qué es lo que más disfruta Vicente? Cada jueves, como si fuese una especie de ritual, se junta a degustar distintos cortes de carnes a la parrilla, tomar un buen vino y jugar a las bochas con sus amigos.

Cabe destacar que el pueblo en donde nació y en el que vive se fundó en 1918, es decir, 15 años después de su nacimiento, por lo que Mori vio los cimientos del lugar. El hombre creció en el campo junto a sus padres y 12 hermanos, hasta que fue adulto. Ahí conoció a Marta, su esposa, con quien tuvo dos hijos. Actualmente, tiene siete nietos y tres bisnietos.

Tras el cumpleaños número 106, Vicente recibió un reconocimiento del gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Llaryora. Asimismo, fue convocado a la muestra fotográfica “Casteldidone, espejo de la Italia de los 70′s”, donde se lo agasajó por un nuevo año de vida.

Martín Llaryora compartió un acto con Vicente Mori, el hombre más longevo de la Provincia de Córdoba (Foto: corboba interior informa)

Cabe destacar que Vicente no es el único famoso que salió de Laborde: el pueblo vio nacer a Walter Samuel, que además de poseer una gran trayectoria como futbolista en Europa, se desempeña como ayudante de Lionel Scaloni en la Selección Argentina.

El caso de Mariam Todd en Estados Unidos

Para remitirnos a otra de las personas más longevas, nos trasladaremos a Nueva Jersey, lugar que se convirtió en noticia por una de sus habitantes. Se trata de Mariam Todd, una mujer de 100 años que asiste a su trabajo casi todos los días, conduce y hace las tareas del hogar.

Todd afirma que su entusiasmo por la vida, el trabajo y la comida sana la mantienen joven (Foto: Fox29)

En diálogo con Today, mencionó que uno de los factores es cómo encarar el día a día, sobre todo en la rutina de trabajo, el cual no considera como tal. “No puedo decir que estoy trabajando cuando disfruto lo que hago, así que me siento culpable si digo que estoy trabajando. No es para todos, pero a mí me funciona bien”, sostuvo.

Y siguió: “Mi madre era igual. De hecho, ella murió aquí en la oficina, sentada aquí haciendo su trabajo. Tenía más de 80 años y murió sentada en su escritorio. Entonces dije que si esa es la voluntad de Dios para mi vida, que así sea”.

Sin embargo, eso es solo una parte del resultado, ya que la alimentación cumple un rol fundamental. Todd cultiva gran parte de los alimentos que consume en su jardín: tomates, morrones, pepinos, calabaza y zapallitos. Mientras que el único alimento enlatado que come es chucrut. Asimismo, evita los alimentos procesados y el alcohol.

En ese sentido, se asegura que su plato sea “multicolor” y contenga verduras, y cuando quiere comer algo dulce, opta por un chocolate negro. “Intento comer bien, dormir bien y vivir bien”, señaló.

