Es médico en Estados Unidos y revela el simple truco para no comer postres por estrés

El doctor Jason Singh es toda una celebridad en TikTok por sus publicaciones con consejos útiles para problemas cotidianos que afectan la salud de las personas. Recientemente, compartió un hack para desafiar al estrés, y más específicamente, a la necesidad de comer cosas dulces que los nervios intensos generan en muchas personas.

Para dejar de comer dulces y postres por estrés, Singh recomienda tener a mano uvas congeladas. Frente a la necesidad de comer, antes de agarrar un postre, se deben tomar algunas uvas y dejarlas que se derritan en la boca. Según el médico, el proceso fisicoquímico que se desencadena en el organismo a partir de este recurso es ideal para engañar al estrés y sentir saciedad sin necesidad de devorar alimentos dulces dañinos para la salud.

Uvas congeladas contra el estrés

Específicamente, el médico de atención primaria de Virginia, explica en el video que la temperatura fría de las uvas activa los receptores “TRPM8″ en la boca que desencadenan la liberación de dopamina, sustancia que genera la sensación de placer que se busca al comer cosas dulces durante una situación estresante.

Los “receptores de potencial transitorio de melastatina subtipo 8 (TRPM8)” se activan principalmente a temperaturas por debajo de la del cuerpo y explica que el frío de las uvas genera una “sensación refrescante” que colabora en reacomodar el organismo morigerando los síntomas del estrés como el ritmo cardíaco acelerado o la presión arterial alta. “La sensación refrescante de las uvas provoca al sistema nervioso parasimpático, ralentizando el ritmo cardíaco y la respiración, reduciendo la presión arterial y los niveles de cortisol y promoviendo la digestión”, explica.

Como tercer punto, y tal vez el más comprensible entre sus explicaciones de por qué las uvas congeladas son geniales para engañar al estrés, Singh plantea que al masticar las uvas se estimula las glándulas salivales y que ese mecanismo “engaña al cerebro” que “piensa” que se comió algo sustancial y abundante y no solo unas pocas y saludables uvas congeladas.

Entre chocolates y sensibilidad dental

Las personas con sensibilidad dental plantearon sus reparos al especialista. (Canva-TikTok @drjaysonisfresh)

“La próxima vez que te sientas estresado, busca algunas uvas congeladas”, planteó el médico al terminar su publicación. Frente al consejo, los usuarios no tardaron en reaccionar. Si bien nadie discutió su explicación científica, decenas le plantearon que las cosas no eran tan fáciles.

Para una gran cantidad de usuarios, la sensibilidad dental que padecen implica un impedimento para ingerir alimentos congelados. “Intenté comer uvas congeladas una vez y me dolió tanto la boca. Ni siquiera mis dientes. Como si hiciera un frío insoportable por todas partes”, detalló una tiktoker. Otra también relató: “El único problema es que mis dientes están sensibles, ¿alguna forma de ayudar con esto?”.

Otras personas plantearon que engañar al cerebro no era tan sencillo, ya que ante el estrés no les demandaba solo cosas dulces, sino específicamente chocolate, por lo que darle uvas seguramente no iba a funcionar. Finalmente, un grupo de entusiastas celebró el consejo con mensajes como: “Hago esto con arándanos congelados. Nunca supe de los beneficios, solo me di cuenta de que me ayudaba a no desear la chatarra”, y, “Si el frío y masticar ayudan, ¿debería sentirme saciado con hielo picado? Llego a casa del trabajo a las 11 de la noche y comer por estrés se había convertido en un hábito”.

