Estas cinco comidas jamás deben ponerse en una Air Fryer: cuáles son los riesgos

De la noche a la mañana, las freidoras de aire se convirtieron en la tendencia gastronómica en todas partes del mundo. Se trata de un electrodoméstico que tiene la ventaja de no necesitar aceite para la cocción y que en unos pocos minutos puede preparar una diversidad de platos. No obstante, hay alimentos que se recomienda no poner en el artefacto.

Las freidoras de aire cocinan muchos alimentos; algunos no son aconsejables, como el caso de la carne y el tocino, por su particular cocción Shutterstock - Shutterstock

La Air Fryer, o freidora de aire, inundó las redes sociales. Los internautas comparten sus recetas fáciles y rápidas. No tiene un uso complejo, solamente se trata de aprender algunos conceptos básicos y acostumbrarse. Hay distintos modelos, pero generalmente aparecen con una perilla para la temperatura y otra con los minutos.

Qué comidas mejor no cocinar en la freidora de aire

Así como cientos de usuarios recomiendan alimentos para cocinar en la freidora de aire, otros tantos comparten las experiencias negativas del electrodoméstico. Uno de los productos que hay que evitar poner es la carne. Muchos cortes anchos no logran el mejor punto. Al ser una freidora, cocina más rápido el exterior que el interior. Entonces, cuanto más grande es, para alcanzar un punto cocido por dentro muchos terminan quemando el exterior. Esto puede salir mal también con hamburguesas.

Hay una controversia con las palomitas de maíz o pochoclos y el arroz. Mientras algunos usuarios muestran felices lo bien que les salieron estas recetas, otros indican que no funciona. Para peor, en el caso de los primeros, se cocinan con granos que explotan. Algunas personas en redes sociales incluso mostraron casos en los que el maíz se atascó adentro del electrodoméstico. En cuanto al arroz, varias personas advirtieron que la máquina no alcanza la potencia que necesita para que se haga a punto.

Las preparaciones con recubrimiento líquido tampoco son recomendados. Por ejemplo, la tempura, un tipo de fritura japonesa, no se debe hacer con la Air Fryer. Algunas comidas como estas necesitan un choque de temperatura con el aceite que este electrodoméstico no alcanza a reproducir.

Por último: el tocino, que forma parte del desayuno de una gran mayoría de norteamericanos. No obstante, no es el mejor alimento para cocinar en la Air Fryer. El motivo es simple y tiene que ver con la cantidad de grasa que desprende. Por más que se use papel manteca o aluminio para cocinar, puede arruinar la máquina por dentro.

Qué cocinar con la freidora de aire: recetas fáciles para comer en pocos minutos

Muchos usuarios de tiktok comparten sus recetas con freidoras de aire. Generalmente, lo más fácil de hacer son preparaciones a base de huevos. En ese sentido, se destaca la tarta de verduras. Una usuaria de TikTok, @paufeel, con casi 500 mil seguidores, mostró el paso a paso: huevos, verduras favoritas, mezclar y que la Air Fryer haga su trabajo.

Claro que para las comidas que tienen una base líquida la preparación tiene un paso previo. Las freidoras de aire vienen con una base donde se ponen los alimentos que se van a cocinar. Según lo que se vaya a hacer, es el complemento que hay que agregar. Por ejemplo, se puede poner papel aluminio para hacer los panizados y así las migas no quedan en el aparato. En el caso de las viandas con huevo, se usa papel manteca que contenga todo en su lugar.

Otras cosas que se pueden cocinar en la freidora de aire

Galletas de queso: se colocan un par de fetas de queso cortado con máquina. Colocar por diez minutos a 200 grados.

Sanguche de pizza: pan lactal, queso de máquina, tomar y jamón. Colocar por diez minutos a 190 grados.

Ratatouille: distintas verduras cortadas. Colocar por 18 minutos a 190 grados.

Papas Fritas: cortar las papas naturales en bastones. Colocar por 13 minutos a 180 grados.

