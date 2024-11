Estos son los cuatro factores que aceleran el envejecimiento y seguro no sabías

Con el paso de los años, el envejecimiento se hace presente no solo en los pensamientos, sino en los cambios que experimenta el cuerpo y la salud. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la vejez es una etapa que conlleva un descenso gradual de las capacidades físicas y mentales, ya que a lo largo del tiempo esta va acumulando una gran variedad de daños moleculares y celulares.

Es por eso que después de cierta edad la salud comienza a debilitarse y se incrementa la vulnerabilidad y la fragilidad en las personas mayores. Aunque esto no es algo deseado, es parte del proceso de la vida que viene con algunos cambios en el organismo.

Después de cierta edad la salud comienza a debilitarse (Foto ilustrativa: PEXELS)

Además, el envejecimiento es causado por un factor importante: el oxígeno. Este no solo da vida, sino que también es responsable de generar radicales libres, los cuales son desechos que se producen cada vez que respira. La página Vitonica explica que el cuerpo está diseñado para eliminar los radicales libres, hasta en un 70 por ciento, pero el restante depende de los buenos hábitos que tenga en su vida.

Estos son los factores que aceleran el envejecimiento

Alimentación poco saludable

Cuando no se alimenta de la manera correcta, esto puede ser dañino para las células del cuerpo, porque aumentan el número de los radicales libres y al no ingerir las comidas adecuadas, ya que no está introduciendo los antioxidantes adecuados para hacer frente a los radicales libres.

Aquellos alimentos que suelen ser ricos en vitaminas como la A, E o C, y que además tengan minerales como el selenio o zinc y otros componentes activos como los polifenoles son altamente antioxidantes y esto es lo que hacen es otorgar electrones a los radicales libres.

El cuerpo está diseñado para eliminar los radicales libres, hasta en un 70 por ciento (Foto ilustrativa: PEXELS)

Uno de los motivos por lo cual la dieta es uno de los factores principales es porque al no comer de la manera adecuada aumenta los radicales libres, es por eso que debe cuidar su alimentación para que tenga un envejecimiento saludable.

Contaminación ambiental y tabaquismo

La contaminación ambiental y el tabaquismo suele ser otro de los grandes enemigos que tiene el envejecimiento. Al vivir en una ciudad con una elevada contaminación ambiental, esta agrega toxinas que son causantes del estrés oxidativo y hace que la piel comience a perder células importantes.

El tabaquismo suele ser otro de los grandes factores a tener en cuenta

El exceso a la radiación solar

Cuando se está expuesto a la radiación excesiva de sol, este puede ser otro causante del envejecimiento, ya que ahí es cuando la piel se comienza a arrugar. Aunque este suele ser vital para la salud, tiene que tener cuidado.

Es vital usar cremas protectoras y evitar exponerse al sol durante muchas horas (Foto ilustrativa: PEXELS)

Esto no ocurre solo por fuera, sino también por dentro. Por ello, es vital usar cremas protectoras y evitar exponerse al sol durante muchas horas.

Deporte en exceso

Así como el sol es necesario para la vida y la salud, el deporte también es fundamental. Sin embargo, cuando se practica en exceso, puede generar una elevada cantidad de radicales libres que aceleran el envejecimiento.

Una práctica en exceso de deporte puede generar una elevada cantidad de radicales libres que aceleran el envejecimiento (Foto de carácter ilustrativo: PEXELS)

*Por Wendys Loraine Pitre Ariza

LA NACION