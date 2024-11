Harvard reveló los cinco alimentos que aceleran la pérdida de memoria

La relación entre la alimentación y la salud cerebral es cada vez más clara gracias a investigaciones avanzadas en neurociencia. La doctora Lisa Mosconi, neurocientífica de la Escuela de Medicina de Harvard y autora del libro Brain Food: The Surprising Science of Eating for Cognitive Power, señaló que los alimentos que ingerimos no solo afectan a nuestro cuerpo, sino que también tienen un impacto directo en la función cognitiva y en la memoria.

Según Mosconi, “los alimentos que comemos a diario se descomponen en nutrientes que se absorben en el torrente sanguíneo y se transportan al cerebro. Una vez allí, reponen el almacenamiento agotado, activan reacciones celulares y, finalmente, se convierten en el tejido mismo de nuestro cerebro”.

Las gaseosas y el alcohol son algunas de las bebidas más perjudiciales para la salud cognitiva Foto: Pexels

En el contexto de estas investigaciones, Harvard identificó cinco tipos de alimentos que podrían acelerar el deterioro de la memoria y otras funciones cognitivas si se consumen con regularidad. Estos alimentos, que se encuentran comúnmente en las dietas modernas, se asocian a un aumento de riesgos en la salud cerebral y podrían contribuir al desarrollo de enfermedades neurológicas. Los efectos perjudiciales van desde la disminución de la capacidad de recordar y procesar información hasta un aumento en la probabilidad de padecer demencia y otros trastornos cognitivos.

La lista completa de alimentos que afectan el buen funcionamiento de la memoria

Entre los alimentos identificados por Mosconi y otros investigadores, que podrían acelerar el deterioro de la memoria, se encuentran:

Alimentos ultraprocesados . El consumo frecuente de alimentos ultraprocesados como las gaseosas, papas fritas, helados y pizzas tiene consecuencias negativas para la salud. Estos alimentos suelen contener altas cantidades de grasas añadidas, sal y azúcar, mientras son pobres en proteínas y fibra. Un estudio reciente, publicado en la revista Neurology , demostró que reemplazar un 20% de alimentos ultraprocesados en la dieta por opciones integrales o mínimamente procesadas se asoció con un 34% menos de riesgo de desarrollar demencia y un 39% menos de riesgo de demencia vascular.

Frituras . Los alimentos fritos, como el pollo rebozado, las patitas de pollo y las papas fritas, tampoco son beneficiosos para la salud cerebral. Los estudios sugieren que reducir el consumo de alimentos fritos a una vez al mes puede ayudar a proteger la memoria y disminuir el riesgo de deterioro cognitivo. Las frituras suelen tener un alto contenido de grasas saturadas y trans, que influyen negativamente en el flujo sanguíneo hacia el cerebro, obstaculizando la capacidad de este para procesar y almacenar información.

