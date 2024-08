La fruta llena de colágeno que reduce la aparición de arrugas

Escuchar

El envejecimiento es un tema que siempre preocupó al ser humano, sobre todo después de los 30 años, cuando los primeros signos de la edad comienzan a aparecer. En un mundo donde las rutinas de skincare con decena de productos están a la orden del día, nos olvidamos de los componentes beneficiosos que los alimentos naturales pueden aportarle a nuestro organismo.

Hay frutas que promueven la producción de colágeno y combaten el envejecimiento de la piel Freepik

En esta oportunidad, te contamos todo sobre la fruta llena de colágeno que desinflama las articulaciones y reduce la aparición de arrugas. Se trata de la mora, la cual tiene múltiples propiedades que no solo contribuyen a mejorar el estado de la piel, sino al buen funcionamiento de otros órganos.

El colágeno sirve para evitar lesiones en las articulaciones Foto ilustrativa: PIXABAY

Según explica la página web de Cleveland Clínic, centro médico académico estadounidense sin fines de lucro con sede en Cleveland, Ohio, el colágeno representa el 30% de las proteínas del cuerpo, como así también proporciona estructura, soporte o fuerza no solo a la piel, sino también a los músculos, huesos y tejidos conectivos. Además, se encuentra en los órganos, vasos sanguíneos y revestimiento intestinal.

A medida que pasan los años, el colágeno disminuye, por lo que perdemos elasticidad. Debido a esto, es importante buscar las ventajas que aporta esta proteína de manera natural, como en frutas y verduras. Sin embargo, no todas tienen la misma eficacia que la mora, ya que se distingue por ser una catalizadora del colágeno, que estimula su producción en el cuerpo.

Las moras desinflaman las articulaciones y reducen la aparición de arrugas (Kate Medley/The New York Times) KATE MEDLEY - NYTNS

Por otra parte, desde la Federación Española de Nutrición, señalan que esta fruta es una excelente fuente de colágeno y fibra, con alrededor del 6,6% por cada 100 gramos.

La mora presenta una serie de beneficios para el cuerpo humano Unsplash

Además, se conforma por una gran cantidad de vitamina C y K, que ayuda a fortalecer músculos y articulaciones, contribuye la cicatrización de la piel y garantiza un sistema inmunológico fuerte.

Otra de las frutas que aporta colágeno es el limón, ya que es rica en vitamina C, nutriente que se encarga de formar el colágeno que está presente en la piel, los tendones, los ligamentos y los vasos sanguíneos. Asimismo, suma a la sanación de heridas, repara y mantiene el cartílago, los huesos y los dientes y ayuda a la absorción del hierro, tal como informa el sitio especializado MedlinePlus.

El limón es otra fruta que contribuye al colágeno Freepik

Allí mismo se menciona que la vitamina C es un antioxidante capaz de bloquear parte del daño causado por los radicales libres. El cuerpo no puede producir ni almacenar vitamina C por sí mismo, por lo que es crucial incluir alimentos ricos en esta vitamina en la dieta diaria como el limón.

Cómo saber si el nivel de colágeno de mi cuerpo está disminuyendo

El colágeno no se puede medir (por ejemplo, con un análisis de sangre), pero hay señales que indican que el nivel de colágeno está disminuyendo. Estos signos y síntomas incluyen:

Piel arrugada, flácida o flácida.

Santificación en y alrededor de los ojos y la cara.

Encogimiento, debilitamiento de los músculos y dolores musculares.

Tendones y ligamentos más rígidos y menos flexibles.

Dolor en las articulaciones u osteoartritis debido al desgaste del cartílago.

Pérdida de movilidad debido a daño o rigidez en las articulaciones.

Problemas gastrointestinales debido al adelgazamiento del revestimiento del tracto digestivo.

Problemas con el flujo sanguíneo.

