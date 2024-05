Esta es la fruta definitiva para aumentar la producción de colágeno

Escuchar

El colágeno es una proteína presente en el cuerpo, que se encuentra en diversas áreas como: el cabello, la piel, las uñas, los huesos, los ligamentos, los tendones, el cartílago, los vasos sanguíneos y los intestinos, como señala el sitio especializado Nemours KidsHealth.

El colágeno cumple diversas funciones en el cuerpo, como ayudar a reforzar los huesos, permitir la elasticidad de piel y tendones, así como la cicatrización de heridas.

Nemours KidsHealth agrega que, en el cuerpo, se encuentran varios tipos de colágeno: el colágeno tipo I está presente en los huesos y tendones. El colágeno tipo II se halla en el cartílago y es el material flexible de la nariz, las orejas y las articulaciones. Y el colágeno tipo III, presente en la piel, se encarga del revestimiento de los vasos sanguíneos y los intestinos.

El colágeno, con el paso de los años, comienza a mermar en el cuerpo

El organismo produce esta sustancia pero, sin embargo, con el paso del tiempo, esta capacidad disminuye, lo que desencadena menos fuerza y elasticidad en la piel, pérdida de cabello y fuerza en los huesos y articulaciones.

En el mercado se pueden encontrar diversos productos que se hacen llamar colágeno hidrolizado de origen animal o vegetal que le ayudarían a complementar las necesidades de esta proteína, no obstante, también puede contribuir a su producción a través de los alimentos.

Cabe aclarar que siempre que se sume un nuevo medicamento o alimento a nuestro día a día, el mismo debe ser recetado por un profesional de la salud de nuestra confianza.

Existen diferentes frutas y verduras que ayudan a contribuir con el colágeno Unsplash

Los alimentos que aportan colágeno

El salmón, los frutos secos, el aguacate, caldo de hueso o la gelatina son algunos de los productos naturales que se puede consumir para mejorar el porcentaje de colágeno en el cuerpo, pero hay una fruta que llama la atención por tener una alta contribución.

Se trata del limón, una fruta rica en vitamina C, nutriente que se encarga de formar el colágeno que está presente en la piel, los tendones, los ligamentos y los vasos sanguíneos. Asimismo, suma a la sanación de heridas, repara y mantiene el cartílago, los huesos y los dientes y ayuda a la absorción del hierro, tal como informa el sitio especializado MedlinePlus.

El limón, aliado clave que suma colágeno a partir de la Vitamina C Freepik

Allí mismo se menciona que la vitamina C es un antioxidante capaz de bloquear parte del daño causado por los radicales libres. El cuerpo no puede producir ni almacenar vitamina C por sí mismo, por lo que es crucial incluir alimentos ricos en esta vitamina en la dieta diaria como el limón.

Retrasar el envejecimiento es una de las metas que muchas personas tienen cuando están cerca de los 40, e incluso, de los 50 años. Diferentes hábitos de vida puede contribuir para prevenir las arrugas, el debilitamiento del cabello, la flacidez de la piel, entre otros.

Una alimentación saludable, basada en frutas, verduras, proteínas magras, carbohidratos integrales y abundante agua, le brindarán al organismo nutrientes esenciales para su buen funcionamiento. Asimismo, realizar actividad física varias veces a la semana contribuirá a que los músculos, articulaciones y huesos se mantengan fuertes.

El Tiempo (Colombia)