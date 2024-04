La poderosa vitamina que ayuda a cuidar el cerebro y posee numerosos beneficios para la salud

Escuchar

Para tener un cuerpo sano, los expertos sugieren, en general, mantener un equilibrio entre un descanso adecuado, ejercicio y una buena alimentación, por lo que poner el foco en lo que se come es crucial. Para ellos, es importante consumir vitaminas adecuadas, esenciales para que el organismo funcione correctamente y para prevenir el deterioro cognitivo.

Recientemente, Uma Naidoo, psiquiatra nutricional de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, habló en una entrevista con la BBC y dio a conocer cuál es la vitamina que no puede faltar para cuidar el cerebro. La experta es autora de Lo que la comida le hace a tu cerebro (This is your brain on food, por su título en inglés), una guía detallada de los alimentos que se pueden comer para ayudar a la salud mental, así como aquellos que es mejor evitar.

El libro de la psiquiatra Uma Naidoo sobre los mejores alimentos para cuidar el cerebro

Al ser consultada por cuál es la mejor vitamina para proteger al cerebro del envejecimiento, reveló que se trata de la vitamina B. En ese marco, dio a conocer que hay ocho tipos de esta y que cada una tiene una función diferente.

Los importantes beneficios de vitamina la B para el cerebro

“La vitamina B-1, llamada tiamina, ayuda con las funciones celulares básicas y al metabolismo de diferentes nutrientes para ayudarnos a obtener energía”, comenzó diciendo, y explicó: “Un bajo nivel de tiamina puede provocar una función cognitiva deficiente, así como otros problemas en el cuerpo”.

Por otro lado, detalló: “La vitamina B-12, o cobalamina, es esencial para la formación de glóbulos rojos y el ADN, pero también apoya al sistema nervioso, el desarrollo y la función cerebral”. “Hace cosas más específicas como ayudar a descomponer la homocisteína, que es una proteína dañina para el corazón y que también puede conducir a algún tipo de demencia”, agregó.

Además, especificó cuál es su favorita: la vitamina B-9, el ácido fólico. La razón es que esta colabora con la función óptima de los neurotransmisores y la salud cerebral, también ayuda en la formación del ADN y favorece la desintoxicación celular.

La vitamina b se encuentra en varios alimentos, como el yogurt natural

Con respecto a esta última, destacó que “con el solo hecho de comer verduras de hoja verde, que suelen ser ricas en ácido fólico natural de vitamina B-9, se puede mantener un buen estado de ánimo y una buena salud emocional”.

Por lo que especificó la especialista, cada una de ellas tienen diferentes beneficios más allá del cerebro: “Algunas están más directamente relacionadas con el cerebro, como las vitaminas B-12, B-9 y B-1; pero otras ayudan con diversas funciones del cuerpo que son muy necesarias, como la formación de células sanguíneas”.

En que alimentos se pueden encontrar las vitaminas B

Según confió la experta de Harvard, estas vitaminas están presentes en muchos alimentos, pero destacó algunos para sumarlos a la rutina alimentaria. Para hacerlo, aplicó una de las técnicas que usa con sus pacientes, utilizando un ejercicio mnemónico para recordar, dándoles una oración corta en donde cada letra se refiere a un alimento. “Se me ocurrió: B.I.G. Y.E.S.S. (un gran sí)”, dijo. A continuación, todos los significados:

B: Beans (granos). Incluye porotos, lentejas, legumbres, etc. Ricos en vitamina B.

(granos). Incluye porotos, lentejas, legumbres, etc. Ricos en vitamina B. I: se debe ignorar esta letra en este caso.

G: Greens (verduras). Agrupa todas las verduras de hoja verde. Teniendo en cuenta que son ricas en ácido fólico.

Desde verduras a semillas, todos los alimentos en donde esta presente esta vitamina

Y: yogur lácteo. Contiene riboflavina (vitamina B-2) y vitamina B-12. Lo mejor es optar por el yogur natural o buscar opciones no lácteas que contengan estas vitaminas.

E: e ggs (huevos). Específicamente huevos de pastura, ricos en biotina (vitamina B-7).

(huevos). Específicamente huevos de pastura, ricos en biotina (vitamina B-7). S: s almon (salmón). Rico en varias vitaminas B, incluyendo riboflavina (B-2), niacina (B-3), piridoxina (B-6) y cobalamina (B-12), todas beneficiosas para el cerebro.

(salmón). Rico en varias vitaminas B, incluyendo riboflavina (B-2), niacina (B-3), piridoxina (B-6) y cobalamina (B-12), todas beneficiosas para el cerebro. S: sunflower seeds (semillas de girasol). Una de las fuentes más ricas de ácido pantoténico (vitamina B-5).

Organizando así la información, se hace más fácil de recordar y aplicar en la rutina alimenticia, puesto que, en este caso, cada letra representa un grupo de alimentos ricos en diferentes vitaminas B.

